Acusan empresas saturación en citas del SAT

Empresas y organizaciones financieras privadas denunciaron que empresarios y personas físicas tienen problemas para agendar una cita en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde hace casi seis meses.

En conferencia de prensa conjunta, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que ocho de cada 10 empresas han presentado dificultades para obtener una cita con la autoridad tributaria.

La problemática comenzó a raíz de la pandemia y se agravó con el despido de personal, así como restricciones de aforos en oficinas del SAT, detalló Reginaldo Esquer Félix, vicepresidente de Justicia y Asuntos Tributarios de la Coparmex.

Derivado de ello, en los últimos meses también se desencadenó una ola de corrupción, ya que a través de redes sociales se venden citas hasta por 15 mil pesos o las personas tienen que agendar en algún otro estado donde haya disponibilidad, expuso Claudia Elena de Buen, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados.

“Hay citas, pero no son suficientes. Hay quien logra obtener una cita después de tres desvelos o en plena madrugada. No es que el SAT esté parado y no quiera dar citas”, comentó Juan Carlos Bojorges, presidente del Colegio de Contadores Públicos de México.

Más tarde, el SAT precisó que hasta julio se generaron 1.4 millones de citas, frente a 1.2 millones de atenciones que se dieron en el mismo periodo del año pasado.

Añadió que el número restringido de citas fue visto como una oportunidad de negocio para “personas corruptas”, quienes acapararon las citas del SAT para después venderlas a los contribuyentes.

El SAT agregó que la crisis sanitaria y “la falta de cultura” del contribuyente para hacer sus trámites a distancia, causaron un rezago de seis millones de trámites.