Amenaza de pandemia por Covid-19 derrumba a los mercados

GINEBRA. Los inversionistas de todo el mundo se tomaron muy en serio las palabras de la máxima autoridad de la Organización Mundial de la Salud (OMS): Los países deben prepararse para una potencial pandemia por coronavirus. El mensaje hundió de inmediato a las bolsas y a los precios del petróleo, mientras que la demanda de activos de refugio como el dólar y el oro se disparó.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director de la OMS, dijo en una conferencia este lunes que el aumento en el número de casos en Italia, Irán y Corea del Sur es "profundamente preocupante", a pesar de que China presentaba menos contagios en Pekín y otras ciudades.

Consciente del impacto de hablar de una pandemia -que implica una propagación descontrolada en términos geográficos-, el funcionario fue claro: “He hablado constantemente sobre la necesidad de hechos, no de miedo. Este no es el momento de centrarse en qué palabra usamos. Eso no evitará una sola infección hoy, ni salvará una sola vida. Debemos concentrarnos en la contención", dijo el funcionario de la OMS poco después de las 9:00 de la mañana.

Más allá de la semántica, los mercados globales cayeron de inmediato y las pérdidas se extendieron hasta el final de la jornada. Las bolsas europeas sufrieron su mayor baja desde mediados de 2016, el oro se disparó a un máximo de siete años y el petróleo cayó casi cinco por ciento.

La Bolsa Mexicana de Valores perdió 2.2 por ciento para ubicarse en 43 mil 818 enteros, su peor nivel desde el cierre de 2019. Las acciones de los tres grupos aeroportuarios, GAP, ASUR y OMA, cayeron más de cuatro por ciento.

“Los casos más recientes en Asia y Europa elevan la probabilidad de que se implementen nuevas medidas para evitar contagios, y no se descartan nuevas restricciones de viaje y el cese de labores productivas en Corea del Sur o Italia”, explicó Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base.

La moneda mexicana siguió el mismo camino y perdió casi 20 centavos en el mercado al mayoreo, pues el dólar cerró en 19.07 pesos.

En Estados Unidos, el Dow Jones se desplomó 3.56 por ciento; el Standard & Poor’s 500 (S&P 500) perdió 3.35 por ciento; y el Nasdaq se hundió 3.71 por ciento. Así, las bolsas de ese país y las de México borraron las ganancias del año.

En Europa, los índices Euro Stoxx 600, el DAX, de Alemania, y el FTSE 100, de Londres, cayeron 3.79, 4.01 y 3.34 por ciento, respectivamente, la peor contracción desde junio de 2016, en los días posteriores a la votación en el Reino Unido que definió su salida de la Unión Europea.

El oro, un activo de refugio entre los inversionistas, concluyó la sesión con un avance de 1.6 por ciento hasta mil 671 dólares por onza. Pero durante el día se acercó a niveles de mil 700 dólares, lo que no se veía en siete años.

LLAMADO A LA ACCIÓN

Frente a una eventual pandemia, el jefe de la OMS lanzó un exhorto: "Cada país tiene que hacer su propio plan de contención de riesgo".

El gobierno de Estados Unidos considera pedir al Congreso fondos de emergencia para mejorar su respuesta al virus, dijeron el lunes un portavoz de la Casa Blanca y una fuente de la administración. Político y el Washington Post informaron que el gobierno de Donald Trump podría solicitar mil millones de dólares.

En México, autoridades sanitarias no se habían pronunciado sobre el anuncio y la recomendación de la OMS. Brenda Valderrama, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, advirtió que el país debe prepararse pues el déficit de camas en el sector complicaría la atención.

"México -dijo- tiene la obligación de imponer dos líneas de atención, la primera tiene que ver con que los hospitales estén preparados con camas y medicamento suficiente para atender a la población que resulte afectada; y una segunda tiene que ver con la línea de detección, pero esto requiere de inversión”.

Hasta el lunes, el coronavirus ha infectado a casi 77 mil personas y matado a más de dos mil 500 en China, la mayoría de ellas en Hubei.

El mayor brote en Europa está en Italia, que ayer reportó el séptimo fallecido y 229 casos de contagio. En el norte del país, las autoridades pusieron en cuarentena a las ciudades más afectadas.

Corea del Sur acumulaba cinco muertes, y 556 casos confirmados. En medio de una crisis de credibilidad, el gobierno de Irán habla de 12 muertos y 64 infectados en total, pero un diputado de Qom, la ciudad más afectada, aseguró ayer que medio centenar de personas han muerto desde hace dos semanas.

