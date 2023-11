AMLO anuncia decreto para el regreso de trenes de pasajeros en el país

En el marco de la Ceremonia cívico-militar por el 113 Aniversario de la Revolución Mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este lunes publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para ordenar que regresen a operar los trenes de pasajeros en el país.

"El pueblo de México tiene a su lado, como ángel de la guarda, al Gobierno democrático, al Ejército, a la Fuerza Aérea, a la Armada y a la Guardia Nacional para que nuestro pueblo pueda vivir con paz y bienestar", manifestó el mandatario.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Al encabezar el desfile por el Aniversario de la Revolución, el presidente dio un mensaje en el que expresó que la Revolución “se hizo a ferrocarril y a caballo”, por esto, subrayó que escogió este día para anunciar que publicó el decreto en el DOF.

Finanzas Capufe sube el peaje en sus autopistas antes de la temporada decembrina

“El decreto establece el regreso de trenes modernos de pasajeros con la utilización de 17 mil 484 kilómetros de vías férreas e instalaciones que fueron concesionadas para el servicio de carga y ahora se van a utilizar también esas vías férreas para el servicio de trenes de pasajeros", señaló AMLO.

Aunque el presidente en días anteriores dijo que el decreto no se trataba de una privatización, en el documento se expresa que “en caso de que los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de carga no presenten propuesta viables en inversión, tiempo de construcción, modernización de vías para otorgar el servicio de pasajeros o no manifiesten su interés y aceptación” a más tardar el 15 de enero de 2024, el Gobierno Federal, “a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, podrá otorgar títulos de asignación a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la Secretaría de Marina, que ya operan el Tren Maya y el Tren del Istmo de Tehuantepec, o en su caso, a particulares que presenten propuestas y estén interesados en prestar el servicio de transporte ferroviario de pasajeros en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de los Servicios Ferroviarios y su Reglamento”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De acuerdo con el decreto publicado hoy por el presidente, las 17 rutas de trenes de pasajeros serán las siguientes: