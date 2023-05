AMLO insiste en compra de Banamex: 3 mil mdd el Gobierno y 2 mil mdd de acciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina de este miércoles que hablará con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para analizar la posibilidad de comprar el banco. Aseguró que su administración tiene margen de endeudaumient para adquirir Banamex por un monto de 3 mil millones de dólares y 2 mil en acciones.

El presidente reiteró que la compra de Banamex puede ser en una sociedad pública-privada.

"Podemos disponer hasta de 3 mil millones de dólares y 2 mil mdd que se vendan las acciones a los mexicanos que quieran. ¿Por qué?, porque es un buen negocio”, reiteró.

Te recomendamos: Citigroup desiste de negociación con Larrea; venderá Banamex en la Bolsa

Expresó que los mexicanos requieren un banco público y la venta de Banamex representa una oportunidad, pero añadió que si Grupo México busca adquirir Banamex, tendrán que pagar 2 mil millones en impuestos.

“Nosotros sí necesitamos un banco y es una oportunidad. Lo que yo les decía ayer, si (Grupo México) habló de 7 mil millones, tienen que pagar 2 mil millones de impuestos, o sea 2 mil millones de impuestos. Para la hacienda pública quedan 5 mil millones de dólares”, indicó.

Esto ocurrió luego de anunciar la interrupción de las negociaciones de compra-venta entre Citigroup y Grupo México del empresario Germán Larrea, por lo que el presidente recalcó su intención para que el Gobierno compre Banamex.

"Nos informaron ayer los de Citi que se suspendieron las negociaciones con Grupo México porque están pidiendo más garantías”.

“Yo sí sostengo que si no se compra el banco, porque ya llevan como un año trabajando en la negociación y son procesos lentos, o si no quieren vender, pues vamos a hablar con ellos. No descartamos la posibilidad (de su compra)”, dijo el presidente.

Finanzas Acuerdo con Larrea por vías de Ferrosur no será con dinero, sino con concesiones: AMLO





Esta mañana, Citigroup anunció que venderá Banamex a través de una Oferta Pública Inicial (OPI) en el mercado de valores.

La institución financiera espera que la OPI pueda ser lanzada en 2025, luego de concluir la separación de sus negocios como Citigroup y Banamex, misma que podría concretarse en la segunda mitad de 2024.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Después de un cuidadoso análisis, concluimos que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para nuestros accionistas y avanzar en nuestro objetivo estratégico de simplificar nuestra firma es movernos de nuestro camino dual a enfocarnos solamente en una OPI del negocio”, dijo Jane Fraser, directora general de Citigroup, en un comunicado.