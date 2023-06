AMLO pide a empleados de Mexicana de Aviación desistir de demanda para adquirir marca

Durante su conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los trabajadores de Aeroméxico para que desistan de las demandas para poder adquirir la marca y que el gobierno pueda usar el nombre para su aerolínea militar.

“Los llamamos y les decimos (a los trabajadores de Aeroméxico) retiren las demandas”, exclamó el presidente, luego de que recordó que está por arrancar en diciembre su proyecto de una nueva aerolínea turística operada por el Ejército.

“Nosotros no podemos estar esperando, porque a más tardar en diciembre van a empezar a volar los aviones. Hago un llamado más a los abogados y a los trabajadores, que no se dejen engañar porque no van a recibir nada, pero sí van a perjudicar a sus compañeros”, puntualizó.

El mandatario federal dijo que más adelante será difícil que los trabajadores puedan vender la marca y advirtió que no habrá quién pueda adquirirla.

“¿Cuándo van a poder vender la marca? Ojalá alguna gente que quiera comprar los derechos de Mexicana, incluso les daríamos hasta facilidades, porque entre más líneas aéreas mejor, pero va a ser difícil y nosotros no podemos estar esperando”, recalcó.

En mayo pasado, el presidente López Obrador había anunciado que en diciembre entrará en operaciones Mexicana de Aviación, luego de que el Senado había aprobado la creación de una aerolínea militar, la cual tendrá la marca de esa compañía.

Sin embargo, un mes después expresó que hay un grupo de abogados que representa a algunos trabajadores que se oponen a vender la marca Mexicana, pues quieren obtener más dinero y por esto estaba pensando en optar por renombrar su aerolínea militar como Aerolínea Maya.