Analizan la entrada de ICA en Tren Maya

Tras modificarse un tramo del Tren Maya en Quintana Roo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) analiza la participación de la constructora ICA en unos 80 kilómetros.

El director general del organismo, Rogelio Jiménez Pons, dijo que la empresa tiene concesionado un tramo de más de 200 kilómetros de la autopista, de Kantunil a Valladolid. “Tenemos que entrar, obviamente, porque es un precepto”.

Ello indica que ICA estaría involucrada de manera directa en 70 u 80 kilómetros en la nueva infraestructura, refirió el funcionario.

Al ser cuestionado sobre en qué tanto tendrá participación en el Tren Maya, el cual fue dividido en siete tramos, el funcionario respondió que lo analizan por ahora y se dará a conocer hasta tener un análisis completo de la concesión.

“Todavía no quiero dar nada definitivo porque estamos en el análisis de su concesión, pero es obvio que vamos por ese camino para no afectar a un tercero, no tiene sentido”.

La empresa construiría sólo la vía en ese tramo, aunque esto también podría implicar hacer algunos puentes, libramientos, drenajes, pasos peatonales y de fauna, entre otros.

Jiménez Pons negó que hasta el momento se tengan juicios de amparos de algunas organizaciones por esa obra.