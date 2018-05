Ante niveles altos de violencia, IP pide a las autoridades tomar cartas en el asunto

Los empresarios lanzaron ayer un llamado de alerta frente a la violencia y el crimen, que han llegado a niveles no vistos. El CCE y la Coparmex advirtieron que las responsabilidades de los gobiernos no se reducen por las elecciones.

“Necesitamos que los gobiernos asuman su responsabilidad de manera inmediata. Su responsabilidad no se reduce porque haya elecciones ni pueden estar preocupados por otro objetivo que no sea cumplir a cabalidad con los mexicanos”, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón.

En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos: “No es momento de esperar a que termine la contienda electoral, ni mucho menos de que tome posesión un nuevo gobierno en 2019”.

Castañón recordó que Coca Cola-Femsa anunció el cierre de un centro de distribución en Guerrero hace dos meses, la empresa Lala se vio obligada a cerrar la semana pasada en Ciudad Mante, Tamaulipas, y en la Mina Dolores, en Chihuahua, ocurrió lo mismo por el asedio del crimen.

Para la Coparmex, la reducción sostenible del crimen no se logrará con el despliegue de fuerza, sino con diseñar estrategias que atiendan, mejoren y ordenen al sistema de justicia en su totalidad, desde la prevención, pasando por la profesionalización de las policías, la procuración de justicia, el sistema penitenciario y, por supuesto, un profundo cambio institucional y modificaciones legislativas.

La pacificación del país no puede esperar más, dijo, De Hoyos, por lo que hizo un llamado a los tres poderes para que estas modificaciones se realicen antes de que concluya la presente administración. La elección no es, no puede ser una excusa para dejar la gobernabilidad como una segunda prioridad en la agenda, advirtió.

Juan Pablo Castañón subrayó también que se debe multiplicar el estado de fuerza donde sea necesario y coordinar acciones con las Fuerzas Armadas, cuando las autoridades civiles son rebasadas por la delincuencia.

El CCE exigió la implementación de una fiscalía general autónoma y la formación de ministerios públicos independientes

Las cifras hablan

-El crimen llega a niveles críticos



-En abril hubo 90 asesinatos diarios



-El robo de combustible creció 34% en marzo

-En enero-marzo creció 581% el atraco a trenes y vías

-En el mismo lapso aumentó 65% el robo de mercancías