Apoyos fiscales a Pemex no mejoran sus finanzas

A pesar de que Petróleos Mexicanos (Pemex) disminuyó sus niveles de endeudamiento aprobado en los últimos seis años, los recursos y apoyos fiscales por parte de la administración pública no se han reflejado en una mejora de su situación financiera, según un reporte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).

“Las transferencias de recursos del Gobierno Federal a Pemex no son exclusivas de los últimos años. Sin embargo, estos apoyos no necesariamente se han traducido en un mejor desempeño financiero de la empresa, dado que no han sido destinados a inversión productiva”, resaltó el organismo, perteneciente a la Cámara de Diputados.

Datos oficiales de Pemex y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) refieren que de 2018 a 2023, el endeudamiento neto aprobado pasó de 141 mil 908.7 millones a casi 29 mil 997.7 millones de pesos.

Durante este lapso también existe una tendencia a la baja en la contratación de deuda extranjera. En 2018, poco más de 78 por ciento del endeudamiento podía ser contratado en el exterior, pero para 2023 estos recursos representan apenas uno por ciento de toda la deuda aprobada.

A la par que bajó la deuda aceptada para Pemex en los últimos seis años, la administración federal hizo inyecciones de capital, al igual que disminuyó la carga fiscal de la compañía.

“Así durante los últimos años, y una vez pagados los impuestos, Pemex no ha contado con los ingresos suficientes para cubrir íntegramente su gasto corriente y el servicio de la deuda. En consecuencia, se ha visto en la necesidad de financiar su inversión mediante el endeudamiento”, agregó el CEFP.

No obstante, el CEFP considera que si bien la petrolera es una fuente neta de recursos públicos, al aportar alrededor de 22 por ciento de los ingresos del país, mantiene una de las tasas de impuestos más altas del mundo, de 40 por ciento sobre su rendimiento neto.

“A pesar de la reducción de la carga impositiva, el esquema de contribuciones actual, sigue implicando una gran transferencia de recursos al Gobierno Federal, misma que a lo largo del tiempo, ha comprometido gran parte de los ingresos generados por la paraestatal mediante sus actividades de exploración y extracción de hidrocarburos”, precisó la institución.

Pemex, que dirige Octavio Romero Oropeza, es una de las instituciones más apoyadas por parte de la denominada Cuarta Transformación.

Las intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador son que, junto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se pueda fortalecer el sector energético público nacional.

Para ello, el gobierno del presidente López Obrador ha llevado a cabo una serie de proyectos e iniciativas, desde la construcción de la refinería de Dos Bocas, la adquisición de la planta de Deer Park, al igual que propuestas de reformas para favorecer a las compañías por encima de participantes privados.