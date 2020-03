Disruptores | Skolable: Tech para no lamentar

Escucha aquí el podcast ⬇





La tragedia del rapto y asesinato de la pequeña Fátima, por desgracia, está poniendo los reflectores en un problema sistémico de las escuelas mexicanas, reflexiona Rogelio Sánchez, y ese es el laxo control que centros, autoridades y padres de familia han establecido para la entrega y recepción de jóvenes.

Rogelio, padre de familia y creador de la plataforma Skolable, cree que ya es momento de que la tecnología empiece a subsanar las carencias que durante años se han ido normalizando en la industria educativa.

“En la empresa nos dedicamos a desarrollar tecnología que puede impactar de manera positiva en el mundo y en esa sinergia llegamos a una problemática, que es cómo ayudamos a mejorar la seguridad de los más vulnerables, que son los niños.

“A raíz de eso empezamos a implementar tecnología que pudiera ayudar a agregar capas en lo que hoy día son las escuelas en cuanto a la entrega y la salida de los niños”, platica Rogelio.

Skolable es una plataforma tecnológica especializada en mejorar la logística y seguridad en el proceso de entrega recepción de los niños y jóvenes en centros de enseñanza de cualquier tipo.

La app es un canal bidireccional entre los tutores legales de los jóvenes y la administración del centro escolar.

Por parte de los tutores, éstos dan aviso mediante su teléfono celular de que ya van en camino a recoger a los muchachos. La plataforma utiliza su geolocalización para avisar a la escuela en cuánto tiempo arribará el tutor para preparar al estudiante y dirigirlo a la puerta en el tiempo preciso.

De esta manera, el proceso de logística se agiliza y se evitan las largas filas y el caos que suele acompañar a las horas de salida de las escuelas en México. Según la empresa, entre sus clientes se ha logrado reducir a la mitad el tiempo que tomaba hacer la entrega de la totalidad de alumnos.

En tanto, Skolable establece candados que maximizan la seguridad del proceso. Antes de ser recogidos, los muchachos permanecen en su salón junto a sus profesores, quienes mediante un celular o tableta están pendientes del sistema de avisos.

Foto: Daniel Galeana

Si un tutor no puede acudir por el niño, éste puede extender a un tercero un código QR único, con el cual se valida la autorización del tutor y la identidad de quien va a recoger al muchacho. La escuela no hace una entrega si la persona que recoge al niño no cuenta con uno de los códigos o es un tutor registrado previamente.

“Generalmente, en las escuelas hay un sistema de voceo o de ir directo al salón por el niño y decirle que llegó alguien. Llega una persona y dice que viene por alguien y parece que es el papá, esto se queda muy de la mano de la experiencia de los profesores. Eso es involucrar a muchas personas en el proceso y la plataforma lo hace mucho más simple.

“La inseguridad en la entrega de los niños es un problema que es más grave de lo que pensamos, para mí no es novedad que sucedan casos como el de Fátima, es algo que ya sabía que en algún momento podría pasar. Es un caso, pero seguro hay más de los que no nos hemos enterado, es algo que ya existe hace tiempo y que muchas escuelas lo padecen”, dice Rogelio.

DE MORELIA PARA EL MUNDO

Rogelio es un tecnólogo asentado en Morelia, Michoacán, quien hasta hace unos meses se había dedicado al desarrollo de soluciones tecnológicas para el grupo inmobiliario moreliano Tres Marías.

Según cuenta, como padre de familia vivió de primera mano las complicaciones de acudir por sus hijas al colegio, proceso en el que debía invertir casi todo el tiempo para estar con ellas por las tardes.

“Cuando iba por ellas nadie me preguntaba si realmente era el papá. Empecé a notar que había ese problema aparte de que tardaba mucho, tenía que estacionarme cinco cuadras atrás porque si llegaba en carro era fatal.

“De ahí viene uno de los slogans que alguna vez usamos en Skolable: 'menos tiempo en la fila, más con tu familia', porque eso era lo que me sucedía”.

Al identificar estas problemáticas, Rogelio empezó a trabajar en una solución tecnológica a este problema en el programa de incubación de emprendimiento del propio Grupo Tres Marías, en el que Rogelio recibió mentorías y capital para el desarrollo de su plataforma.

Ana María Chávez, directora de la escuela primaria Jules Verne de la Ciudad de México y una de las primeras personas que adoptaron el modelo propuesto por Rogelio, explica que la plataforma no sólo ayuda en términos de logística y seguridad, sino que protege y da certeza jurídica a las escuelas al proveerles de un sistema de información donde queda asentado cómo están operando.

Esto, dice, es importante, pues cuando sucede un problema con la entrega de un niño, las escuelas pueden ser culpadas de negligencia, con consecuencias legales y monetarias importantes.

Foto: Daniel Galeana

“Me he dado cuenta del estrés que es para los papás cuando quieren recoger al niño, el tráfico, pero por otro lado están los problemas sociales que vemos todos los días: que los papás están separados, quién viene por el niño, si lo secuestró la abuelita.

“Empecé a hacer mucha investigación desde lo legal hasta quién tenía derecho a qué y como escuela a quién le puedes entregar al niño. Desde hace 15 años estoy buscando una forma más óptima para la entrega de los niños y esto la verdad es una maravilla”.

ESCUELAS PÚBLICAS

El modelo de negocio de la plataforma es uno de suscripción mensual, en el que se pagan 20 pesos por cada alumno. El costo puede ser cubierto por las escuelas, los padres o incluido en las colegiaturas.

Según explica Rogelio, su producto tiene un mercado potencial de al menos 35 mil escuelas privadas en México, sin contar centros de enseñanza independientes como escuelas de música, deportes o actividades extracurriculares.

Incluso, la plataforma puede implementarse en centros educativos de nivel medio y superior, porque los muchachos avisan al colegio y padres al momento que han salido del centro educativo.

En cuanto a las escuelas públicas, aunque representan un mercado mucho más grande, Rogelio explica que existen varias barreras de entrada para que un sistema como Skolable sea implementado.

No todas cuentan con acceso a internet, en tanto que los padres de familia de escasos recursos pueden no contar con teléfonos inteligentes para conectarse a la red.

Rogelio pretende apoyarse de los gobiernos locales para darle solución a estas problemáticas, al solicitarles la instalación de puntos de internet gratuito afuera de las escuelas públicas.

“Es increíble ver el poco control que se tiene en las escuelas públicas y la poca empatía que hay sobre la seguridad. Si a la hora de salida quedan 10 o 20 niños que no se han ido los sacan y cierran la puerta, algunos se van a ir solos y quién sabe cómo les vaya en ese camino”.

Luego de comenzar a operar desde octubre de 2019, un total de 14 escuelas privadas en distintos estados de la República se han convertido en sus clientes. Rogelio explica que luego de la tragedia de Fátima su solución ha ido tomando mayor tracción, derivado del interés de escuelas y padres de familia por fortalecer los controles en el proceso de entrega recepción de alumnos, incluso del mismo gobierno de Morelia, el cual quiere llevar a Skolable en una prueba piloto a una escuela de gobierno.

Foto: Daniel Galeana

“Empezamos con un pequeño prototipo y lo fuimos llevando a escuelas que nos decían que no lo necesitaban, que lo estaban haciendo bastante bien, hasta que llegamos a escuelas fuera de Morelia donde empezamos a ver que ahí sí valoraban esta parte.

“El sector público ahora está echando un ojo a este tema de seguridad y con mayor frecuencia escuelas y colegios nos están buscando. Ahora la seguridad está en boca de todos y todos los colegios quieren hacer algo para que no vuelva a suceder algo como esto. El caso reciente sí nos ayudó desafortunadamente, de la peor manera, para darnos cuenta de que existen problemas.

“Hay muchos más retos que cubrir, pero seguro nuestro impacto puede ser mayor, queremos llegar a muchas más escuelas y poder ayudar, esa es una parte de nosotros que es agregar este valor de seguridad a los colegios y que realmente la comunidad esté más segura, que esté más tranquila”.