Aumento al salario mínimo no significa mejor situación económica: experto

El aumento al salario mínimo no significa mejor situación financiera para la clase trabajadora, pues estos incrementos los afectarán de manera proporcional en los impuestos que deberán pagar.

Así lo considera el maestro José Luis Vásquez Costa, coordinador académico de las Licenciaturas en Finanzas, Contaduría y Dirección de Negocios, de la Universidad Iberoamericana (UI), quien en entrevista con El Sol de México dijo:

Además, afectará a los trabajadores inscritos en el Seguro Social, ya que al incrementar el salario también se aumenta la cotización y con ello, automáticamente la retención en la parte que le toca al trabajador aumenta, dijo el académico.

El maestro Vásquez Costa considera que “los trabajadores verán realmente un beneficio en su bolsillo cuando el gobierno pueda contener en el mercado los precios de los productos de primera necesidad de la canasta básica”.

“Cuando el gobierno pueda garantizar que los precios de la tortilla o la gasolina no aumenten, entonces realmente vamos a ver un beneficio en la economía del país. Mientras no logre controlarlos, en realidad los efectos que podamos ver de beneficio a los trabajadores, serán nulos”, afirmó.

¿Los incrementos salariales se los comen los impuestos?

-Sí, en gran parte los impuestos. Lo que propongo a los trabajadores es que tienen que volverse muy cuidadosos en la manera en que hacen sus gastos. Cuáles son prioritarios, en qué van a distribuir la mayor cantidad del salario.

Y tendrán que ser restrictivos en otro tipo de gastos y tener cuidado en los que representan elementos de vanalidad, que no tienen un beneficio para ellos.

¿Qué pasará a partir del 1 de enero de 2024?

– Con el incremento de salario mínimo a partir del 1 de enero de 2024, los trabajadores en vez de pagar una tasa de 6.4 por ciento de impuestos, van a estar en una tasa de arriba del 10% y esto va a ser que el subsidio al empleo sea menor y la retención de impuestos sea mayor.

Y no va a ser relevante lo que van a ganar con el aumento. En donde se va a notar será en las prestaciones sí el incremento es además del salario en las prestaciones como la parte del pago de la prima vacacional, aguinaldos. Ahí se verá un beneficio mayor.

Refirió que con el anuncio del aumento del salario mínimo, automáticamente sube la canasta básica y algunos enseres de ese tipo de manera inmediata. “Vamos a tener cosas relativamente caras para todos”.

¿Qué hacer ante esta situación?

– La realidad es que el salario mínimo por supuesto que estaba muy bajo, pero lo que pasa es que los incrementos al salario a la base trabajadora en nuestro país se orientan básicamente por temas electorales.

Entonces, es bonito decir ya incrementé el salario en tanto por ciento. Los aumentos son muy escandalosos: el incremento acumulado es de más del 30 por ciento. Suena muy aparatoso por supuesto, pero la realidad es que deja al trabajador en una situación compleja porque el entorno económico reacciona de manera inmediata.

¿Y en el caso de las empresas?

– Sin tratar de polemizar, hay demasiado riesgo sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que son las que van a incrementar sus gastos. Y no solo en el salario directo. Los días de aguinaldo que por ley marca la LFT, que se calculan por el salario que gana el trabajador en un día.

Si el trabajador ganaba 207 pesos diarios ahora van a ser 233 pesos. Esto es, una diferencia de 25 pesos que van a tener que ser cubiertos por parte de la empresa.

Desde hace tiempo, los salarios y gastos ya no son deducibles de impuestos. Y es un impacto muy significativo también para el gasto de la empresa, recordó el profesor Vásquez.

Y sí ésta no logra transferir el aumento de los precios al mercado, obviamente hay que absorberlos. Algunas de las empresas tendrán que disminuir la plantilla de trabajadores porque no podrán cubrir las cuotas.

¿Es un círculo vicioso?

La verdad el panorama es complejo y no hay una solución física para poder salir de éste.

¿Cómo convertir este círculo vicioso en un círculo virtuoso?

– Debe haber cambio en otros elementos, como el costo de las materias primas, de los energéticos que se utilizan para transformar sus productos.

No hablo de congelaciones de precios, es un síntoma de que el gobierno acabará pagando parte.

Bajar costos de energéticos

Sí tuviéramos acceso a mejores precios internacionales en todas las materias primas que se adquieren en el país para la producción y disminuir el precio de los energéticos, como gasolina y gas, entonces, podríamos redistribuir el riesgo que corremos con el incremento del salario mínimo. Sería una compensación en el costo.

Y probablemente, podríamos mantener los precios y con ello, los márgenes de utilidad. Pero esto no es simple. Es una problemática que implica que el gobierno trabaje a la par con las empresas y los organismos que congregan, que se logren acuerdos para llegar a cambios. Y esto nos llevaría a una mejor posición para todos.

¿Los aumentos salariales son resultado de la agenda política y el período electoral?

– La agenda política se ha enfocado, desde una perspectiva muy personal, más por mantenerse en el poder, que realmente en generar beneficios. Los que generan son aparentes.

El costo del consumo diario en México de una familia se ha incrementado. Seguimos pensando que con 6 mil pesos al mes es suficiente para que una familia de 4 miembros, coma, tenga diversiones y un vehículo en que moverse.

En realidad, no tenemos una política pública que nos lleve a fomentar el crecimiento de las familias. Tenemos muchas políticas pequeñas que aparentemente traen beneficios a la clase trabajadora.

Basta con ver la distribución que hicieron en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), cómo dejaron menos recursos a la educación básica y superior; cómo hay menos recursos para salud. Entonces, ¿dónde están los beneficios?

Sí ahora gano más dinero ¿significa que puedo tener médico particular, pagar medicinas fuera del servicio de salud pública? Creo que no. No vemos una política de gobierno orientada realmente a mejorar con calidad de servicios a la sociedad mexicana.

¿Los aumentos salariales llevan a un incremento de la informalidad laboral porque las empresas no pueden cubrir todas las prestaciones?

– Exactamente. Entonces o caigo en un esquema que en lugar de darle un contrato asalariado al trabajador y voy a contribuir al pagar las cuotas del IMSS, entonces tengo un esquema más noble en teoría que son los salarios mínimos asimilados, en donde básicamente le pago al trabajador su sueldo y le retengo el impuesto.

Y hasta ahí llegó mi obligación, porque no estoy obligado a pagar las cuotas del Seguro Social en algunos casos y solo a pagar la parte médica y no la parte que le conviene al trabajador para el futuro. Por supuesto, la informalidad crece y ese es el problema.

Los generadores de empleo que están en la formalidad es menor que los negocios informales. Se torna complicado tener una medición real de empleo, desempleo y del impacto que tienen estos cambios que hace el gobierno en los salarios mínimos, refirió el académico de la UI.

¿Finalmente, aumentan los salarios, pero también los impuestos?

-Sí, porque en el caso del Impuesto Sobre la Renta (ISR), existe un subsidio y eso mengua un poco el incremento en el aumento al salario porque lo compensa. Pero, el subsidio se acaba en 5 o 6 veces el salario mínimo y se vuelve nulo.

Si tomamos en cuenta que más del 50 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), cae entre 1 y 6 salarios mínimos, entonces, vamos a ver un efecto contrario y donde no podemos menguar es en la parte de la seguridad social, tanto para el empleador como para el trabajador, pues el aumento salarial automáticamente incrementa las cuotas y la retención es más alta.

Entonces, el efecto es que los impuestos acaban por comerse los incrementos salariales cuando estos no son lo suficientemente altos para generar una compensación en ese sentido.

¿Cuáles son las acciones de solución a esta problemática?

– La solución no es solo incrementar los salarios, sino mejorar las condiciones generales, buscar que de alguna manera el país se convierta en productor y también en generador de materias primas, que seamos una economía que no dependa tanto de la importación de equipos, de materiales, de tecnologías.

Y conforme cambiemos hacia esa parte, entonces vamos a tener mayor control sobre la base económica y no dependamos tanto y en tal magnitud como lo hacemos hoy en día del exterior, cada día va a ser mejor.

El profesor de la Ibero, afirmó que “los subsidios a los impuestos no nos van a llevar a una economía pública o a una política pública mejor, al contrario, va a disminuir cada vez más la calidad de vida de los mexicanos y lo vamos a ver en el corto plazo."

De igual manera, apuntó que espera, “el próximo año el gobierno se dé cuenta de que tiene que ajustar sus políticas y que nos va a llevar a una situación económica mejor; pero las acciones tienen que venir de ellos."

"Y por supuesto, las empresas tendrán que seguir trabajando. El empresario mexicano siempre busca beneficiar a sus trabajadores, porque entiende que la empresa se mueve en función del trabajador, no en función del empresario. Pero el empresario tiene que también buscar su beneficio", finalizó.