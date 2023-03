De acuerdo con un sondeo en línea de la empresa HelloSafe, 9 de cada 10 mexicanos no viajarán en Semana Santa, ya sea porque no hicieron planes (39%), porque no tendrán vacaciones (34%) o por falta de presupuesto (27%). Sin embargo, se prevé que los viajeros que salgan en todo el país durante este periodo dejen una derrama económica de 16 mil millones de pesos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo