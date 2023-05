Banca digital en México está en etapa de maduración: Fitch Ratings

A pesar de las inversiones en tecnología y avances en servicios, el segmento de banca digital en México aún está en una etapa de maduración, aseguró la calificadora Fitch Ratings.

Alejandro Tapia, director senior de análisis y responsable de bancos en Fitch, explicó que uno de los principales problemas que enfrentan las instituciones es que atienden a diversos tipos de clientes, desde los que están acostumbrados a ir a una sucursal hasta los que prefieren hacer todas sus operaciones desde un celular.

Si bien esto no es negativo, pues habla de que los "bancos tradicionales" se han adaptado a la oferta y demanda de nuevos usuarios, también deja ver que hay una parte de clientes que se resisten a migrar hacia el mundo financiero digital.

"La regulación para la banca es alta y es algo en contra para los nuevos jugadores fintech o bancos digitales. Tenemos ya una Ley Fintech, pero no hemos visto un buen avance", manifestó Tapia durante el foro "Digitalización y finanzas sostenibles en el sector bancario mexicano", organizado por Fitch Ratings.

Durante el evento, Alejandro Servin, líder de Openbanking en BBVA México, consideró que en medio del entorno digital las fintech son la principal competencia de los bancos, quienes se caracterizan por ofrecer productos a la medida de sus clientes y de manera muy rápida.

"Son rápidas y crean productos enfocados para dar un buena experiencia a los clientes; si su producto no funciona, lo matan y siguen creciendo. En la banca nos da miedo fracasar, y está bien, es un tema regulado, pero creo que hay que ser un poco más aventados", mencionó el directivo.

Al respecto, Servín no descartó que en el mediano plazo existan más alianzas entre bancos y fintech, o hasta compra de Instituciones para expandir la oferta de servicios financieros, como tarjetas de crédito, hipotecas, inversiones, entre otros.

Sin embargo, advirtió que el reto pendiente es avanzar en la regulación fintech y de openbanking por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que busca que la información de las personas pueda ser compartida entre instituciones financieras para facilitar el diseño y aprobación de productos.

"En 2018 tuvimos un avance mundial, brutal, con la publicación de la Ley Fintech, un parteaguas celebrado y reconocido a nivel mundial. Cambia la administración, y no es por querer echarle piedras a la actual administración, pero se detiene por completo; el avance que tuvimos se detiene, las personas que sabían regular temas técnicos financieros, en particular de openbanking, salen de la CNBV y los que se quedan no lo ponen como prioridad", dijo Servín.