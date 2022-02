“Éntrenle si son tan trinchones”, dice el director de Banco Azteca, Alejandro Valenzuela

Banco Azteca no le pide nada a nadie en temas de tecnología, ciberseguridad y capacidad de generar valor agregado para el cliente, asegura su director general Alejandro Valenzuela.

En entrevista con El Sol de México, previa a la 85 Convención Bancaria, que tendrá este año como tema central la banca digital y los retos del cambio climático, el directivo destaca la inversión en tecnología de los últimos dos años por casi 600 millones de dólares, unos 12 mil millones de pesos, “una brutalidad de recursos”.

“Si no lo hiciéramos no estaríamos en capacidades de estar compitiendo con los bancos, que obviamente también le dedican una cantidad de recursos muy importantes para mantenerse al día, o las fintech que están revolucionando al mundo”, señala.

De acuerdo con Azteca, con más de 15 millones de clientes su app bancaria es las más descargada en el país y también la más segura y amigable. El banco se alió con algunas fintech para ganar competitividad en capacidades que no tenían, señala Valenzuela.

El directivo destaca la inversión en tecnología. Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Las fintech se jactan de dar crédito a la gente que los bancos rechazan…

Diría que sí, en muchos temas las fintech han llegado a dar posibilidades que la banca tradicional en un momento dado no podía y por eso encontraron mucho un nicho de mercado.

Han hecho cosas realmente revolucionarias, la diferencia, y es donde veo también la complementariedad, es que generalmente las fintech son especialistas en algún tema, es decir, se dedican a alguna cuestión y la hacen como nadie.

Un banco como este o los otros somos más generalistas, entonces ahí es donde nos complementamos, pero muchas veces si nosotros no entendemos esa capacidad que tiene esa fintech y no buscamos de alguna forma aliarnos o entender cómo podemos resolverle al cliente ese tema, nos quedamos sin negocio.

Es un desafío permanente, pero ¿cuál es lo bueno de todo esto? Al final de cuentas todos los usuarios de la banca tendrán mejores productos a mejores precios, esa es una fórmula en donde la sociedad gana; todos estamos en esa competencia.

¿Qué tan caro es pedirle prestado a Banco Azteca actualmente?

Todo mundo dice ‘ustedes, sus tasas de interés son muy caras’, pero ¿caras con respecto a qué? Si yo presto 100 mil pesos, mi trabajo va a ser monitorear que me los puedan pagar y estar cercano para asegurarme que lo harán.

Si esos 100 mil pesos los presto a 100 individuos, el tener que estar detrás de cada uno de ellos para asegurarse de que lleven a puerto ese mismo dinero, implica un costo de transacción y un costo de operación muy distinto.

Ese es nuestro modelo de negocio, el costo de otorgar ese crédito es mucho mayor, por eso muchos dicen ‘es que ustedes son muy caros’.

Lo que yo siempre les he dicho es ‘si somos muy caros, éntrenle si son tan trinchones’. ¡Por Dios, no hay una sola barrera que les diga que no pueden entrar a competir con nosotros! Lo que sucede es que en ese nicho de mercado somos los más competitivos, esa es la verdad.

Dicen que somos muy careros. No, el dar un crédito pequeño de un monto que pueda pagar un individuo en el sector popular y llevarlo a buen puerto, implica una forma y una estructura de operar que es extremadamente onerosa.

Este es un banco formal que ayuda y promueve la educación financiera, promueve el ahorro, el financiamiento; crecimos la cartera en los últimos dos años más de un 40 por ciento, y ningún otro banco en México hizo lo mismo, porque es el sector popular el que está requiriendo crecimiento.

¿Qué opina de los comentarios de que uno puede sacar un producto con ustedes y seguirlo pagando en 100 años?

Como en todo se vale exagerar, pero yo veo más bien la cara de felicidad de un individuo cuando por primera vez tiene acceso una motocicleta, en lugar de tener que tomar el camión o estar dependiendo de a ver quién le da un aventón. Celebro aquel individuo que compra algún refrigerador o una cocina por alguna cuestión que le permite emprender un negocio, que de otra manera nunca lo hubiera podido emprender.

Este banco llegó a llenar un vacío que existía en México hace 20 años en los que hemos bancarizado a más de 30 millones de mexicanos

¿Que no es barato para nadie?, pero ¿barato en qué sentido? No hay cosa más cara que no tener crédito. El dinero más caro que puede haber es el que no se tiene.

Algunos dicen que quien nada debe, nada tiene…

Yo diría que para emprender a veces uno no tiene los recursos necesarios y es necesario apalancarse. El tema más relevante es la educación financiera, es decir, hasta dónde me puedo endeudar.

Estoy convencido de que cuanto más podamos desarrollar el conocimiento y la educación financiera para todos, desde la primaria y la secundaria hasta la preparatoria, tendremos mejores usuarios del sector financiero.