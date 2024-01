Boeing 747 en llamas aterriza de emergencia en Miami

Un Boeing 747 de la compañía de carga Atlas Air tuvo que retornar de urgencia al aeropuerto internacional de Miami en la noche del jueves para aterrizar, luego de un problema en un motor después de despegar, informó la aerolínea.

El avión "aterrizó a salvo luego de registrar un problema en un motor inmediatamente después de partir", señaló a la AFP un portavoz de la empresa en una declaración.

"La tripulación siguió todos los procedimientos estándar y regresaron con seguridad a MIA" -la sigla del aeropuerto de Miami-, indicó la fuente. La empresa investigará la causa del problema.

Atlas Air flight 5Y95, a Boeing 747-8 (N859GT), suffered engine issues after takeoff from Miami International Airport, FL (MIA).

The flight returned to land back at MIA, 14 minutes after takeoff.pic.twitter.com/eR6tehzEDn — Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) January 19, 2024

Boeing derivó a la aerolínea las preguntas enviadas.

El gigante de la aviación está bajo la lupa luego de que una puerta ciega de un jet 737 MAX 9 de Alaska Airlines se desprendiera en pleno vuelo y obligara a un aterrizaje de emergencia a comienzos de año, sin víctimas.