Casi la mitad de los juicios que atiende Profedet son para reclamar recursos de Afore

Aproximadamente cuatro de cada 10 juicios que atiende la Procuraduría Federal del Trabajo (Profedet) son de posibles beneficiarios que quieren cobrar los recursos de una Administradora de fondos para el retiro (Afore), indicó la titular del organismo Selene Cruz Alcalá, quien reconoció que si bien en la reforma al sistema de pensiones de 2020 se buscó agilizar dicho trámite, aun padece de una alta carga burocrática.

“Lamentablemente tenemos un nuevo modelo de justicia laboral en donde los juicios ya tardan máximo un año, pero aún así ¿qué necesidad? A veces también hay muchos amparos intermedios entre este juicio y así se hace más grande el tiempo que hay que esperar para acceder a esos recursos”, dijo Cruz Alcalá.

Para Gerardo López, experto en pensiones y director del despacho RG Estudio Legal, los juicios para la designación de beneficiarios no son un problema por la carga legal que implica, sino por el desconocimiento que existe en torno al tema.

“Cuando un familiar sabe que puede reclamar dinero por fallecimiento, hacen hasta lo imposible por cobrarlo. El asunto es que no saben cómo iniciar el juicio y toda la carga administrativa que ello implica”, mencionó.

Carolina Ruíz es testigo de este camino, que es “bastante tortuoso”. El juicio lo inició hace un año cuando su mamá falleció y quiso cobrar el ahorro de su Afore.

Lo que parecía un trámite sencillo resultó una pesadilla, pues Carolina se enteró que su mamá, con casi 78 años, se casó en 2015 sin que nadie de la familia lo supiera. Ahora, ella busca desesperadamente a este esposo, a quien afirma no conoce.

“La relación con mi madre era a cuentagotas, hablábamos muy poco desde que me mudé a Querétaro por mi trabajo, pero en todo este tiempo jamás me contó de su relación. Según la ley, su esposo es el beneficiario directo”, mencionó Ruíz.

La ley establece que en caso de fallecimiento del titular de una cuenta individual con Afore, un beneficiario previamente designado será el que pueda reclamar todos los ahorros.

Sin embargo, según la Ley Federal del Trabajo y la del Seguro Social, en caso de no existir un beneficiario los recursos podrán ser reclamados por ciertas personas, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones. Es decir, en caso de que no exista un beneficiario, la ley estipula que el cónyuge podrá hacer efectivo este derecho. Si no hay registro alguno de matrimonio, entonces el dinero podrá ser reclamado por una persona en concubinato o bien, con quien se tuvo un hijo.

Pero si no existe alguna de las figuras antes mencionadas, entonces serán los hijos del fallecido quienes tendrán la oportunidad de retirar los ahorros de la Afore, pero solo hasta los 16 o 25 años, siempre y cuando estudien en una universidad o tengan una discapacidad reconocida por el IMSS.

Si tampoco existen hijos, entonces los padres o abuelos dependientes económicos del titular de la cuenta podrán quedarse con los recursos.

“Si son reconocidos ante el seguro social como beneficiarios, solamente hay que acudir a la Afore para reclamar los ahorros con una resolución de pensión”, precisó López Jiménez. En ausencia de estos registros ante el IMSS, añadió, es cuando se inicia un juicio ante la Profedet para la designación de un beneficiario y que incluye una serie de investigaciones por parte de la autoridad, como visitas domiciliarias o con los patrones.

El camino para Óscar Arana tampoco ha sido fácil, quien apenas hace tres meses inició el reclamo de los recursos de la Afore de su papá fallecido en 2019.

“Nunca conocí a mi mamá y tampoco supe de alguna esposa o pareja de mi papá. Prefiero quedarme con el dinero y guardarlo para una emergencia a que se quede en manos del IMSS”, relató Arana.

El presidente de Amafore, Guillermo Zamarripa, se trata de algo “bastante más complicado”. Pese a ello, puntualizó que no se trata de “dinero abandonado” y por ello el gremio tiene la responsabilidad de no entregarlo a la persona que sea.