Comce alista defensa de la IP en Venezuela

El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) prepara la defensa de las empresas mexicanas con inversiones en Venezuela ante la inestabilidad política de ese país.

La economía sudamericana tiene dos presidentes, pues Nicolás Maduro fue electo en los comicios del año pasado, aunque Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino, aseguró que el ejercicio del voto no fue democrático, por lo que exigió nuevas elecciones.

Aunque Guaidó cuenta con el apoyo de casi todos los países de occidente, México mantiene una postura de “no intervención” y se ofreció como una sede neutral para las negociaciones.

Este principio no aplica al sector privado, pues el organismo que representa a las empresas mexicanas con inversiones en el extranjero analiza soluciones.

“Lo primero que veremos es qué empresas mexicanas están operando en Venezuela, qué inversión tienen allá y cuántos empleos están generando, para que, con base en esos datos, acudamos al gobierno que corresponda para decirles que tengan cuidado”, indicó Fernando Ruiz Huarte, director general del organismo.

Entre las principales compañías mexicanas con presencia en el país sudamericano está Grupo Bimbo, la cual en 2014 desincorporó el desempeño de sus actividades en Venezuela de sus resultados globales, debido a la situación política, social y económica de la nación.

Coca-Cola Femsa hizo lo mismo a principios del año pasado. Además, en octubre pasado informó que “adecuaría” sus operaciones en territorio venezolano, lo que implicaba un recorte de personal ante la crisis y falta de suministros.

En cuanto a cementeras, la más grande con presencia en Venezuela país es Cemex. Sin embargo, la compañía fue expropiada por Hugo Chávez en 2008.

“Está complicado, no sabemos qué va a pasar. Yo creo que Maduro no va a aguantar cuando le empiecen a cerrar la llave económica, con bloqueos. Con la presión política y sin dinero, el pueblo va a dejar de apoyarlos”, mencionó Ruiz Huarte en una conferencia de prensa conjunta con el Comité para la Promoción y Defensa de las Inversiones Mexicanas en el Exterior, el cual analiza el caso de Venezuela.

Ruiz Huarte mencionó que la labor del comité será mapear el número de compañías nacionales que hay en el país sudamericano y el beneficio económico que dejan en esa economía, así como evaluar el nivel de riesgo que se corre en caso de que la situación política se tense más.

El empresario mencionó que la semana pasada el comité hizo la primera reunión sobre el tema, y aunque se reservó el número y nombre de las empresas que integran este grupo, indicó que entre ellas hay una cementera, una empresa de pan y una que hace bebidas.

El director del Comce dijo a El Sol de México que aunque la situación es grave en Venezuela, las empresas mexicanas que tienen presencia allá no quieren sacar sus inversiones, ya que les implicará un mayor gasto. No obstante, aceptó que el riesgo es latente, al tiempo que adelantó que en tres semanas concluirán un censo sobre la cantidad de empresas mexicanas en ese país.

“Están todos muy interesados en el tema y muy preocupados. No quieren sacar sus inversiones, no es tan fácil hacerlo. Eso trae un costo enorme y lo que se quiere evitar es eso, salir, pero hay un riesgo, no sabemos qué va a pasar ahí”, indicó.

Para el director general del Comce, el problema para Venezuela es que dejó de producir e importa mucho de lo que su población consume. En el caso de México, las exportaciones a ese país rondaron los mil millones de dólares al cierre de 2018, mientras que las importaciones cerrarán por arriba de 60 millones.