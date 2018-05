Constructoras harán valer sus derechos si cancelan obras del NAIM

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) aseguró que los empresarios del sector harán valer el Estado de derecho si se llegaran a cancelar las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

El presidente del organismo, Eduardo Ramírez, dijo que existe preocupación en el sector ante la situación planteada por el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. Recordó que las empresas que trabajan en el NAIM “participaron en una licitación pública, hicieron sus propuestas sin pensar en una cancelación. Sí hay preocupación normal sobre una obra que se pueda detener.

Los empresarios tienen derecho a pedir que se respete el Estado de derecho, creemos que este tema es más de debate político que técnico”.

Expuso en entrevista que hasta el momento se han licitado obras por 138 mil millones de pesos y sólo 8.0% corresponde a empresas extranjeras.

De acuerdo con el portal de datos abiertos del gobierno federal, hasta el momento, el NAIM tiene un monto licitado de 138 mil 168 millones 609 mil 582 pesos, con 416 procedimientos de contratación y 366 proveedores.

La constructora mexicana Coconal afirmó que cancelar el nuevo aeropuerto para construir en la base de Santa Lucía traería un proceso recesivo, costos adicionales por reclamaciones y una nueva licitación.

“Hacerlo en otro lugar es imposible. Uno no se puede salir del objeto de contrato de la Ley de Obra Pública. Si yo contraté hacer una pista en el Lago de Texcoco no se puede hacer una misma en Santa Lucía, jurídicamente no puedo”, afirmó el presidente de la firma, Héctor Ovalle.

Para el empresario, lo que ha planteado el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia es sólo un tema político.

Según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), no construir el NAIM tendría un impacto negativo de hasta 20 mil millones de dólares en la contribución al Producto Interno Bruto (PIB) y hasta 200 mil empleos menos sustentados por la aviación y la pérdida de 20 millones de pasajeros al año en 2035. Si la obra avanza como está previsto el número de pasajeros en el país podría superar los 136 millones al año al cierre de 2034.