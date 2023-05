Elon Musk dejará de ser CEO de Twitter

El multimillonario Elon Musk informó que dejará de ser CEO de Twitter, la famosa red social que lo puso en la mira de todos tras comprarla y hacer cambios que no han sido del todo bien recibidos por los mayoría de los usuarios.

A través de su cuenta oficial, el magnate dio a conocer su decisión, donde reveló que su remplazo será una mujer y que empezará con el puesto dentro de 6 semanas.

"Mi rol pasará a ser presidente ejecutivo y CTO (director de tecnología), supervisando productos, software y sysops", escribió el magnate.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023

Al parecer el objetivo de dicha decisión es disipar las dudas de los inversores de Tesla TSLA.O, que han manifestado su preocupación por el tiempo que Musk dedica a Twitter para renovarlo.

Fue en noviembre pasado cuando Musk había adelantado un poco sobre sus planes de reducir su tiempo en Twitter y encontrar un nuevo jefe para la plataforma.

Twitter y más cambios de Musk

Musk, dio a conocer esta semana que pronto se podrán hacer llamadas de audio y video en la plataforma.

"Pronto se podrán realizar chats de audio y video desde su cuenta hacia la de cualquier usuario en la plataforma para que puedas hablar con gente en cualquier lugar del mundo sin dar tu número de teléfono", indicó en un tweet.

Lo anterior haciendo referencia que el servicio de mensajería WhatsApp, operado por Meta, "no es confiable".

Una función de mensajería en Twitter podría competir con la serie de servicios gratuitos que ofrecen, entre otros, Messenger, Signal, Telegram o WhatsApp.

El empresario agregó que a partir del miércoles Twitter comenzará a encriptar los mensajes directos en la plataforma para salvaguardar la privacidad.

Desde que adquirió Twitter por 44 mil millones de dólares el año pasado, Musk ha implementado toda una serie de cambios en un modo aparentemente caótico, que en ocasiones ha causado el furor de los usuarios.

El dueño de Tesla convirtió recientemente a la red social en parte de una sociedad llamada "X", deshaciéndose del nombre de la empresa Twitter, que continúa sin embargo usando en la plataforma.