Empresarios proponen subir casi 25 pesos el salario mínimo para 2024

El sector empresarial propondrá un aumento al salario mínimo de 12 por ciento o 24.89 pesos al día para el siguiente año, el cual deberá debatir y acordar con el gobierno federal y el sector obrero.

En entrevista, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, dijo que esta propuesta sería suficiente para que en 2026, el salario mínimo alcance la línea del bienestar familiar.

“El objetivo es llegar a 2026 con un salario mínimo que alcance la línea del bienestar familiar, es decir, que una familia de cuatro personas donde dos personas ganen dos salarios mínimos, les alcance para la canasta alimentaria y no alimentaria”, expuso a El Sol de México.

Actualmente, el salario mínimo es de 207.44 pesos al día y al mes son seis mil 223.2 pesos, con el aumento que propone el sector patronal el salario sería de 232.33 pesos al día y al mes seis mil 969.9 pesos.

La canasta básica junto con la canasta no alimentaria (transporte, educación, salud y vivienda, etcétera) representan un costo de cuatro mil 337 pesos, con el aumento salarial que sugiere Coparmex se podría adquirir 1.6 veces estas canastas, según lo que considera el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En su conferencia matutina del pasado 7 de septiembre, el presidente López Obrador se comprometió a que en 2024 se tenga un aumento en el salario mínimo, aunque no especificó cuánto. En este año se elevó 20 por ciento.

“Miren, lo que yo puedo decir y comprometerme es a que siga aumentando el salario, ese es mi compromiso. Viene la revisión a finales de año y vamos a proponer que se continúe incrementando el salario”, dijo el presidente.

Según Medina Mora, el sector empresarial ha estado trabajando desde 2016 en propuestas para aumentar el salario mínimo, el cual se mantenía rezagado porque estaba vinculado a servicios y multas de créditos hipotecarios, por lo que el primer objetivo para abordar este problema fue desvincularlo de estos elementos, y crear la Unidad de Medida y Actualización (UMA), con la cual se ha podido elevar el salario sin que esto genere inflación.

SALARIOS PROFESIONALES

Medina Mora agregó que no sólo aumentarán el salario mínimo, sino también los salarios mínimos profesionales y los salarios contractuales, buscando un aumento de cuatro y seis por ciento.

El líder de la Coparmex indicó que la propuesta del aumento de 12 por ciento se llevará a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) a finales de noviembre para que se discuta y se logre un acuerdo en diciembre.

Al respecto, José Luis Carazo Preciado, vocero del Consejo de Representantes ante la Conasami por el Sector Obrero, dijo que el sector obrero todavía no elabora una propuesta sobre el aumento al salario, pero buscarán que se mejore el ingreso profesional.

“Tenemos que darle prioridad y fortaleza a los salarios mínimos profesionales. Están muy rezagados. Se ha incrementado el salario mínimo general, pero no en la misma proporción los salarios mínimos profesionales”, compartió a este medio.

Puntualizó que la propuesta de incremento al salario mínimo general la hace el sector obrero ante la Conasami y se entrega normalmente a finales de noviembre para que en diciembre se anuncie el acuerdo del aumento.

Sobre el aumento de 12 por ciento que propone Coparmex en el salario mínimo para 2024, el vocero del sector obrero, manifestó:

“Sí no me equivoco es la primera vez que ellos (los patrones) dicen ofrecemos esto de aumento al salario mínimo; pero no recuerdo una situación similar en el pasado que los empresarios hayan dicho ofrecemos tanto (…) Normalmente su participación es en respuesta a la solicitud de los trabajadores”.

Lo que realmente tenemos que analizar es el impacto que tiene en lo que es primordial para alguien que está en salario mínimo y en los salarios más bajos y es primordial, la alimentación básicamente, el costo de los medicamentos, que también es muy elevado, el costo del transporte, que sube muchas veces sin control.

Finalmente, Medina Mora recordó que para el siguiente año, el gobierno federal no consideró la deducibilidad al 100 por ciento en las prestaciones laborales, a pesar de que ello beneficia principalmente a los trabajadores.