Empresarios rescatan a niños de comunidades de Tecámac y Ecatepec

Rezago educativo, machismo, deserción escolar, violencia, pobreza y hacinamiento son las condiciones que enfrentan miles de niños de comunidades de Tecámac y Ecatepec, por lo que miembros de la Unión de Industriales del Estado de México (UNIDEM) inauguraron el Club de Niñas y Niños que busca rescatarlos de la calle y mostrarles mejores condiciones de vida.

Con donativos de empresarios de Cemex, Carso, Senosian, Grupo Avanzia, Aleativa, Füller, Grupo Peñafiel, Grupo HG, Promecap, DIAVAZ, Centro de Colaboración Arquitectónica, fundación Banorte y The Rick & Susan Goings Foundation, Rassini, Grupo Alden, entre otros, fue posible la construcción de este centro en el fraccionamiento Progresivo Santo Tomás Chiconautla, basado en el modelo internacional de prevención de conductas de riesgo, Boys and Girls Club of America.

“Este club va a brindar educación, ayudar a mantener a los niños fuera de la calle, les vamos a enseñar que pertenecen a la sociedad, que pueden ayudar a otros. Con este tipo de clubs hemos logrado que más personas se hayan graduado en lugar de que estén envueltos en actos criminales”, precisó Rick Goings, CEO de Tupperware Brands.

El Club de Niños y Niñas brinda actividades extra-escolares a niños y jóvenes de 6 a 18 años en situación de riesgo, con talleres de arte, deportes, desarrollo humano, apoyo académico.

Foto: Gerardo Campos

Al asistir a la inauguración, Francisco Cuevas Dobarganes, director general de la Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) precisó que se difundirá entre los socios esta obra de apoyo a la niñez, para promover donaciones o becas y apadrinar a un niño.

“La manera más efectiva de combatir la inseguridad, es hacer todo lo posible, para que los niños se formen en un ambiente de cordialidad y superación, sólo así evitaremos que cuando sean jóvenes, caigan en la tentación de ganar dinero fácil o entrar en vicios que los conduzcan a su destrucción”. El Secretario de Educación Mexiquense, Alejandro Fernández se comprometió a becar a 50 niños durante un año y anunció la donación de 15 computadoras y 15 mesas con sillas.

Foto: Gerardo Campos

Actualmente, existen 10 clubes en toda la república que atienden a 4 mil niños y niñas; el de Tecámac y Ecatepec será el más grande de México, pues pretende atender a más de dos mil menores de zonas vulnerables y de rezago social, inició operaciones con 200 niños y hay en lista de espera más de 700 quienes acuden diariamente, durante cuatro horas a tomar diversas actividades como taekwondo, box, kickboxing, piano, guitarra y violín, que les ofrezcan una alternativa de vida, ante los hechos de violencia y carencias que enfrentan en sus comunidades.