Empresas mineras extranjeras devuelven concesiones pero sin cancelarlas, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró durante su conferencia mañanera de este miércoles que derivado de su reforma minera aprobada en abril pasado, la cual recorta el período de las concesiones extractivas en 20 años y da el 5% de los beneficios de una explotación minera a las comunidades indígenas, diversas empresas extranjeras especializadas en este ramo comenzaron a devolver sus concesiones, pero sin cancelarlas.

“En el caso de la minería (…) entregaron millones de hectáreas (en el pasado), pero como ahora tienen que pagar impuestos que no pagaban, están devolviendo las concesiones sin cancelarlas”, declaró.

Sin embargo, el presidente no dijo cuántas concesiones han sido devueltas de parte de las mineras extranjeras, aunque aseguró que trata de millones de hectáreas las que están siendo recuperadas: “No tengo el dato exacto, pero sÍ se han rescatado millones de hectáreas que habían entregado en concesión y que los mismos dueños de las concesiones las están entregando, esto es muy bueno y lo que si les puedo comentar, y aquí está María Luisa Albores, que no hemos entregado ninguna concesión desde que estamos (en el Gobierno)”.

Dijo que hubo solamente una excepción para la ampliación de una concesión de la mina El Boleo en Baja California Sur a la empresa coreana Kores y justificó que eso ocurrió porque si se cerraba la mina, se quedarían sin trabajo mil 358 familias, y que además se sometió a consulta y la gente autorizó que se ampliará para que finalice la explotación.

“Entonces estamos cumpliendo nuestro compromiso de no permitir concesiones mineras, no al fracking para la explotación energética, no al maíz transgénico y estamos cuidando la alimentación de la gente y la salud del pueblo”, puntualizó.

También mencionó que lo mismo está ocurriendo en el ámbito de la Salud con su medida para prohibir cigarrillos electrónicos, conocidos como vapeadores, aseguró que se molestaron las empresas tabacaleras y ya hay amparos.

Son empresas muy fuertes, los que se dedican a la publicidad, porque antes, además de lo que se recibía del Gobierno, que era mucho, pues los que más pagan publicidad eran las cigarreras, los que vendían el alcohol, la cerveza. Agarra la jarra, decía, ya vamos agarrar pero la…”, bromeó el presidente.