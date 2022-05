En Debate | ¿Importa el litio?

Rigoberto García

Especialista en temas energéticos de El Colegio de la Frontera Norte

“Muchos lo comentan de manera exagerada y fantasiosa, que es el petróleo del Siglo XXI. Eso no es verdad. El litio no es un recurso para generar energía. Es un mineral que se utiliza en la batería para almacenar energía. Es un recurso que puede ser importante, por supuesto que sí, pero no es el petróleo de este siglo. Es un punto que hay que destacar. Hacer precisiones”.

Rogelio Bustamante

Inteligente del Tec campus Ciudad de México

“El litio es importante porque permite el almacenamiento de altas densidades de carga eléctrica en espacios pequeños, es decir para el almacenamiento masivo de energía es muy útil. Se espera que en un futuro, mediante la combinación de tecnologías como celdas de combustible a través de agua y otros procesos físico-químicos, se esté generando hidrógeno que alimentará a los vehículos eléctricos”.





ONU

“Las baterías tienen limitación sobre su capacidad de almacenamiento, habrá emisión de gases que provocan el efecto invernadero y el calentamiento global, ya que en su trayectoria actual, la explotación de iones de litio no contribuiría al progreso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU y los de reducción de emisiones al 2050 del Panel Internacional sobre el Cambio Climático. Esto profundiza en la necesidad de su propia revolución tecnológica: si las baterías de iones de litio no pueden satisfacer los objetivos climáticos, se deben buscar alternativas.”





Comité del Premio Nobel

“Las baterías de iones de litio han revolucionado nuestras vidas y se utilizan en cualquier cosa, desde celulares a laptops y vehículos eléctricos. Con su trabajo, los laureados en química de este año (John B. Goodeogh, M. Stanley Whittingham y Akira Yoshino, fueron galardonados con el Premio Nobel de Química 2019) han sentado las bases de una sociedad sin cables, libre de combustibles fósiles”.

Martín Obaya

Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina

“Es un elemento súper abundante en la tierra, sin embargo su explotación no es económicamente rentable en la mayoría de los casos. Por eso su explotación se da en pocos países”.





Peter Secker

CEO de Bacanora Lithium

“Sonora es un proyecto muy rentable que durará 300 años, con costos operativos bajos, en el que produciremos litio de alta calidad para la industria de las baterías para vehículos eléctricos”.

Graciela Márquez Colín

Exsecretaria de Economía

“No hay un solo kilogramo de litio que se produzca. México no produce litio y México no tiene el yacimiento más grande de litio. Hay una tendencia de alejarse del litio porque no guarda suficiente energía por el tiempo necesario.”





Alejandro Armenta

Senador por Morena

"Es importante que el litio tenga la categoría que tiene en México el petróleo. Sin lugar a dudas el litio se convertirá en el insumo más importante del próximo siglo para el desarrollo y generación de energías limpias. El litio será tan importante para los próximos 100 años como lo ha sido el petróleo en los últimos 100 años".