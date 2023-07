Evita que las gasolineras te despachen a medias: Profeco brinda estas recomendaciones

El obtener la cantidad de gasolina que se solicita parece ser una preocupación latente de parte de los dueños de vehículos, pues se han reportado casos en donde no se entregan los litros pagados.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dentro de su labor para sancionar a las gasolineras que no venden litros completos lanzó algunas recomendaciones para que dichos establecimientos no puedan cometer este delito.

Tips para que no roben gasolina

Mediante la aplicación "Litro X Litro", se puede consultar la cantidad adecuada de líquido al asistir al establecimiento, se encuentra disponible en las tiendas de aplicaciones de dispositivos Android y iOS, se puede identificar por su icono que es un despachador de gasolina en blanco con un fondo color vino y una franja dorada por debajo.

Para poder usarla, se deben dar los permisos que requiera como la ubicación y a partir de ahí la applicación te ira llevando para sacarle el mayor provecho; en cambio, si por cuestiones adversas la instalación no se puede concretar también se pueden visitar gasolineras que cuenten con el holograma proporcionado por la Profeco y la Unión de Verificación Acreditada (UVA).

Otra forma de asegurar que los establecimientos no te “roben” es pedir el combustible por litro y no por pesos, de esta manera el despachador debe entregar correcta la cantidad de combustible y así no se cobrará de más ni de menos. Para poder aplicar esto primero se debe conocer la capacidad del vehículo y un aproximado del gasto por kilómetro, esta información también se puede consultar en la App.

¿Cómo denunciar ante Profeco?

Si has sido víctima de las gasolineras, la Profeco ha habilitado tres métodos para que usuarios pueden denunciar los abusos relacionados con no despachar correctamente el combustible; estos son:

A través de correo electrónico

Por medio de WhatsApp, enviando un mensaje a número 556868-2589

En la aplicación de LitroxLitro también puedes enviar tu denuncia

La información que se le va a pedir al denunciante es:

Nombre completo del proveedor

Calle donde se ubica el establecimiento

Número

Colonia

Código Postal

Alcaldía o municipio

Estado

Publicado originalmente en El Sol de Puebla