Fondo de Pensiones para el Bienestar: en qué consiste y cómo te afecta

Este lunes, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la creación de Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual se financiaría, entre otras cosas, de las cuentas de Afore que estén inactivas de los trabajadores de entre 70 y 75 años.

La propuesta de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido criticada por legisladores de la oposición y por el sector empresarial, bajo el argumento de que "es un claro robo de su dinero acumulado durante toda su vida".

Por su parte, López Obrador acusó que los recursos que manejan las Afores y no han sido reclamados, deben ser devueltos por ley al Seguro social y no se está haciendo eso en su totalidad.

Sociedad AMLO reconoce que sí usarán las Afores no reclamadas para financiar Fondo de Pensiones

¿En qué consiste el Fondo de Pensiones del Bienestar?

El dictamen aprobado consiste en hacer cambios a la Ley del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre otras.

El objetivo de la creación de este fondo es completar las pensiones de personas que se jubilen bajo el régimen de 1997 para el caso de personas que coticen en el IMSS y para el régimen de 2007 para las personas afiliadas al ISSSTE.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Sol de México ☀️ (@elsolde_mexico)

Además, se pretende financiar este proyecto con recursos confiscados que tiene el Instituto para devolverle al Pueblo lo Robado y, también las utilidades de las empresas paraestatales que administran la Secretaría de la Defensa y Marina, como el Tren Maya y los aeropuertos Felipe Ángeles, Tulum y Ciudad de México, así como con la línea aérea de Mexicana.

¿Cómo le afecta esto a los trabajadores?

Esta reforma no afectaría a ningún trabajador que tenga su cuenta de Afore activa, aunque, si las personas mayores de 70 quieren recuperar ese dinero para que no sea retirado para el financiamiento de las pensiones como pretende la reforma, no hay ningún impedimento para que lo haga.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Sol de México ☀️ (@elsolde_mexico)

Anteriormente, Carlos Martínez, director general del Infonavit explicó a El Sol de México que estas cuentas inactivas son de personas que tienen más de 70 años y que no han sido reclamadas por diversas circunstancias como fallecimiento o porque la persona desconoce que tiene un ahorro en la Afore.



➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Del mismo modo, aclaró que que si una persona mayor a los 70 años quiere reclamar el ahorro que tiene en su cuenta de Afore, lo podrá hacer pues "los derechos son imprescriptibles".

Con información de Javier Divany, Rafael Ramírez y Elizabeth Albarrán / El Sol de México