Fue un malentendido: Elon Musk resuelve disputa con Apple y Twitter se queda en iPhone

Elon Musk ha dado a conocer que se reunió con el jefe de Apple, Tim Cook, este miércoles y “resolvió el malentendido” de que Twitter iba a ser eliminado de la tienda de aplicaciones del fabricante de iPhone.

El ahora nuevo propietario de Twitter compartió en la red social que había tenido una “buena conversación” con el CEO de Apple y afirmó que “nunca había considerado” eliminar la plataforma de redes sociales de su tienda de aplicaciones.

“Entre otras cosas, resolvimos el malentendido sobre la posible eliminación de Twitter de la App Store”, tuiteó Musk.

Good conversation. Among other things, we resolved the misunderstanding about Twitter potentially being removed from the App Store. Tim was clear that Apple never considered doing so. — Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2022

Desde el pasado lunes, Musk usó su cuenta de Twitter para afirmar que Apple había abordado la eliminación de Twitter por motivos no especificados, y afirmó que esto estaba relacionado con los estándares de moderación en Twitter y las tarifas y reglas en la App Store.

Los tuits de Musk incluía un mensaje que etiquetaba a Tim Cook en el que preguntaba "qué está pasando aquí".

La afirmación original de Musk de que Apple estaba amenazando con eliminar Twitter de su tienda de aplicaciones indicaba una profundización de los problemas financieros de la plataforma.

Y es que el también CEO de Tesla admitió que Twitter sufrió una “caída masiva en los ingresos” debido a que los anunciantes detuvieron sus gastos en la plataforma, lo que refleja la preocupación por un aumento de contenido inapropiado en la plataforma después de la adquisición de Musk.

El mes pasado, el ex jefe de confianza y seguridad de Twitter, Yoel Roth, describió tal escenario como “catastrófico”. Las pautas de la tienda de aplicaciones de Apple establecen que la compañía no aceptará aplicaciones que produzcan contenido o comportamiento que "creemos que se pasa de la raya".

Varios analistas señalaron que esta decisión podría estar más enfocada a un tema de dinero, y Musk estaba molesto porque la App Store cobra una comisión por transacciones como las suscripciones.

Musk ha retrasado el relanzamiento del nivel de suscripción de Twitter Blue destinado a que los usuarios paguen por beneficios como las marcas de verificación de las cuentas.

Twitter lanzó el servicio Blue a principios de noviembre, pero lo desconectó después de que los suplantadores pagaron para que las marcas de verificación parecieran legítimas.

También, desde que se hizo cargo de Twitter el mes pasado, Musk ha recortado alrededor de la mitad de la fuerza laboral de Twitter, incluidos muchos empleados encargados de combatir la desinformación, mientras que un número desconocido de otros han renunciado.

Describiéndose a sí mismo como un “absolutista de la libertad de expresión”, Musk cree que todo el contenido permitido por la ley debería estar permitido en Twitter, y describió sus acciones como una “revolución contra la censura en línea en Estados Unidos”.