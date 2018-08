Garage: afinando al mecánico de banqueta

El mundo del emprendimiento es uno de esfuerzo, carácter y resiliencia, pero en el caso de Mauricio Salgado, fundador de Garage, ensuciarse las manos para comenzar su propia empresa nunca fue más literal.

"Nuestro primer servicio fue un lavado de auto. Se llamaba Ana y era dueña de una estética acá en Monterrey. Fui a Autozone, compré todas las herramientas para poder lavar el coche, negro, lo peor de la vida. Es el coche más cochino que he visto, tenía pañales con popó y pipí de su hijo, no, no, no, si lo hubieras visto te hubieras asustado. Terminamos quitando los lavados a domicilio porque no era muy rentable, mucho trabajo, mucha operación y nos quitaba mucho tiempo hacer un servicio de esos", recuerda.

No sin tropiezos como éste, con sólo 27 años Mauricio Salgado es una de las promesas del mundo del emprendimiento en México. Garage, su empresa, se adjudicó la confianza de dos fondos de inversión internacionales y planea ya una expansión nacional gracias a su modelo disruptivo en una industria donde la norma es la informalidad, abuso y falta de certeza: la mecánica de autos.



Mediante la aplicación, los usuarios de Garage cotizan en menos de tres minutos el costo del diagnóstico, el cambio de aceite y la afinación de sus autos sólo con el modelo y año, agendan una cita a domicilio y un mecánico certificado acude a brindar el servicio, que no tardará más de 60 minutos.

El cliente queda respaldado por la garantía de Garage, que selecciona cuidadosamente a los mecánicos, y con un servicio las 24 horas, además de que puede disponer de su tiempo libremente gracias al sistema de citas que se agendan electrónicamente.

Los mecánicos, por su parte, pueden ser cualquier persona que apruebe los exámenes de confianza, sicológicos y de conocimientos en mecánica impartidos por Garage.

Mauricio explica que se busca que los mecánicos de Garage sean personas sin talleres establecidos, para así trabajar con quienes están en busca de una oportunidad laboral. Según él, con una jornada de ocho horas durante seis días a la semana uno de sus socios puede tener ingresos de hasta 40 mil pesos mensuales.

A sólo año y medio de iniciar operaciones, con presencia en Monterrey y Guadalajara, Garage está creciendo mensualmente 25%, empleando a 24 mecánicos, y ha puesto la mira en la Ciudad de México con la idea de incursionar en este mercado antes de terminar 2018.

"La problemática con el mecánico es que siempre te quiere cobrar de más, que la gente no tiene tiempo de ir al taller o simplemente le da flojera y quiere hacer otras cosas. Es ese el paradigma que se tiene de ellos, la desconfianza, que te cobran de más, que son flojos, informales.

"Entonces pensé en cómo le puedo hacer para cambiar esa idea que se tiene de los mecánicos latinos, porque hay muchos muy honrados que quieren trabajar bien y por culpa de los demás ellos pagan. Es un licuado de problemáticas que nosotros buscamos cambiar", platica Mauricio.





PIMPÉAME LA STARTUP

Según platica Mauricio, Garage no nació de una misión de vida, la presión de un padre ambicioso o el privilegio de nacer en una familia acaudalada. Su empresa fue producto de una sencilla tarea escolar mientras cursaba la carrera de diseño industrial en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Abraham de la Rosa, un joven profesor con formación en la Universidad de Virgina y el reconocido MIT, le pidió a Mauricio a finales de 2015 pensar en tres proyectos de emprendimiento como parte de la materia que impartía. Mauricio trazó tres proyectos: una plataforma para dar formato a currículums en línea, una idea sobre servicios médicos de la cual no recuerda los detalles, y un servicio a domicilio de vulcanizadoras. De la Rosa le recomendó investigar y engrandecer esta última, que era aquella con mayores probabilidades de crecer.

"Empecé a investigar y dije: '¿Cuál es la problemática más grande de los talleres?, ¿por qué nosotros tenemos que ir al taller y el taller no viene a nosotros?, ¿por qué no se ha innovado en esta industria?'.

"Nunca se me había ocurrido emprender, salió de la nada y nos fue llevando a ser emprendedores, pero nunca fue algo pensado. La verdad no tengo idea qué me llevó a hacer una aplicación o algo de tecnología, no sé de dónde lo traigo.

Al término de la asignatura De la Rosa vio potencial en el proyecto de su alumno y le propuso a Mauricio echar a andar Garage en forma.

Todo 2017 fue dedicado a la adquisición de conocimiento, capital y el perfeccionamiento del modelo. La primera oportunidad vino de la mano del Fast Forward Challenge, evento de emprendimiento en el que Garage, concebido sólo como una presentación de Power Point, ganó el sexto lugar entre 90 participantes en los primeros meses de aquel año.

Gracias a esta experiencia Mauricio y Abraham fueron aceptados en la incubadora Startup Monterrey, mediante la cual Mauricio pudo comenzar a adquirir por primera vez las herramientas necesarias para emprender.

"Ahí conocí todo el mundo del startupero, del venture capital y de Silicon Valley. Empezamos a validar el negocio con grupos de Whatsapp, de amigos en común, en donde mandamos ads donde nos publicitábamos y muy rápido nos llegaron 30, 40 clientes.

"Dijimos, tenemos una problemática, hay mucha demanda y nadie la está atacando en este momento. Creo que debemos comenzar esto muy bien", recuerda Mauricio, quien se dedicó a lanzar una beta de la plataforma durante su estancia en la incubadora, añadirle el cotizador de precios, la automatización de procesos y de algoritmos.

Durante su estancia en Startup Monterrey, Garage fue aceptada por Google para participar en un proceso de aceleración de una semana con expertos de la empresa sobre experiencia de usuario, marketing e inteligencia artificial.

Interesado por el proyecto de Mauricio y Abraham, y el currículum que ya había acumulado en tan poco tiempo, el fondo internacional de inversión Plug & Play decidió invertir en Garage, como ya había hecho antes con empresas como el servicio de almacenaje digital DropBox.

Fue así como Mauricio fue llevado durante tres meses por cortesía de Plug & Play a Silicon Valley en California para codearse con directivos de empresas como Apple, Google o Uber y continuar aprendiendo de los líderes mundiales en el negocio tecnológico.

"Silicon Valley no es como lo pintan, no es una colonia, pensé que iba a ser como un Barrio Antiguo, La Roma, un lugar donde todos están juntos y trabajan, pero no, todo está super lejos. Todos están muy enfocados en el trabajo. Regresando acá nos dedicamos a crecer con el capital, a tener más clientes, más personal y oficinas", recuerda.

La agenda de éxitos de Mauricio y Abraham más reciente se engalanó al ser aceptados por el fondo de inversión 500 Startups, mientras que Garage está a punto de concretar inversiones con un grupo de empresarios cuyos detalles pidió a este diario no adelantar.

"No nos vaya a generar problemas legales, pero es muy importante y nos van a avisar en estos días", dice.





REVOLUCIONES POR MINUTO

Mientras los inversionistas no dejan de mostrar interés en Garage, Mauricio y Abraham se encuentran afinando detalles para incursionar en el mercado más grande del país: la Ciudad de México.

"Estamos en la etapa de crecimiento. Vamos a levantar capital para poder crecer, queremos contratar más personal de desarrollo, de operaciones, marketing y diseño y poder robustecer la plataforma. Queremos capturar muchos más mecánicos y abrir Ciudad de México, probablemente este año si sale todo como lo estamos planeando, porque nos están pidiendo mucho por allá", dice.

Uno de los principales retos -añade- es la ampliación en la cartera de servicios disponibles. Aunque al momento sólo son tres, por las limitaciones que implica el transporte de equipo por parte de los mecánicos hasta los domicilios, Garage está trabajando para ampliarla hasta 50.

Los requerimientos de personal operativo, mecánicos y servicios al cliente es lo que mantiene por el momento a la capital del país fuera de las capacidades de Garage, pero con el levantamiento de capital próximo estas debilidades podrán ser saldadas en el corto plazo.

"La Ciudad de México es un monstruo, queremos ir bien pensados, de la manera correcta, porque Guadalajara fue muy brusco. Queremos llegar con procesos y sabiendo qué tipo de estrategias vamos a implementar. Siempre nos va a faltar algo, pero lo más importantes es cómo nosotros cambiamos ese paradigma que se tiene del taller y del mecánico, cómo nosotros generar esa confianza para que nos pidan mucho más a nosotros, ese es el reto más que todo.

"Me voy a tatuar algo muy grande que diga 'el mundo es de los aventados'. Siempre tengo miedo, la incertidumbre en el startupero siempre está presente, mañana te pueden comprar o quebrar, no tenemos nada predestinado, todo puede cambiar de un día para otro, y claro que es difícil, pero esto es cuestión de darle".