Gobierno desistió de comprar Banamex por falta de tiempo, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se desistió de la compra de Banamex porque consideró que llevaría mucho tiempo la transacción y su gobierno está por concluir., sin embargo no descartó que el nuevo gobierno podría hacerlo.

“Dijimos no, y ya con poco tiempo ya era más difícil, porque la compra se lleva pues un año, luego la operación lleva también tiempo, no se puede adquirir algo y no dejar funcionando una institución como está”, puntualizó.

López Obrador recalcó que su Administración ya no podrá comprar Banamex por falta de tiempo, pero dijo que un nuevo gobierno podrá hacerlo: “Pero ya no podemos, hablando con sinceridad y con responsabilidad, ya no podemos por el tiempo. Sin embargo un nuevo gobierno sí podría hacerlo y no sería mal negocio”, destacó.

El presidente aseguró que con el próximo gobierno se van a dar cambios en materia financiera y se podría crear un nuevo banco.

“Se van a dar los cambios, vienen nuevos gobiernos, y no hay que descartar eso. Un gobierno que inicia, por ejemplo, tiene tiempo. Imaginen cuánto maneja el gobierno en los bancos, y hay que pagar comisiones, y luego también en los bancos se pagan impuestos”.

El presidente subrayó que es buen negocio tener un banco, “no se puede decir que no es negocio tener un banco, porque el año pasado los bancos tuvieron utilidades en México por 230 mil millones de pesos, también fue récord”, dijo al resaltar que ha habido mejoras económicas en México.