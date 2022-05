¿Vas a comprar en el Hot Sale 2022? Ocho consejos para hacer compras seguras y que no te estafen

¿Ya no te aguantas por esa lavadora o por esa consola de videojuegos? Debes saber que el Hot Sale está muy cerca y podrás disfrutar de productos de más de 600 marcas.

El Hot Sale se llevará a cabo el lunes 23 de mayo a las 00:01 horas y hasta el martes 31 de mayo a las 23:59 hrs. Si quieres sacar el máximo provecho a las promociones, sigue nuestros consejos para que puedas adquirir ese refrigerador que siempre has querido o los tenis de tus sueños.

Algunos consejos para el Hot Sale





Suscríbete a la página para conocer promociones

Normalmente las tiendas en línea tiene un newsletter al que te puedes suscribir para recibir información sobre promociones, descuentos, rebajas y demás. Esto resulta muy útil ya que te ayuda a planear tus compras y te permite saber si te conviene adquirirlo





Define el producto que quieres y haz un presupuesto

Una buena opción para definir tu próxima compra es ver las tiendas participantes y, con base en eso, elegir que producto es el que necesitas. Las redes sociales son una buena fuente de información para conocer que tiendas tendrán rebajas. En cuanto al presupuesto, procura que este no exceda más de lo que puedas pagar, y si es algún capricho, procura que este no sea una carga a tus demás gastos.





Monitorea y compara precios

Antes de comprar, procura revisar en varios sitios el producto que deseas, consulta el listado de marcas participantes y compara precios, nunca está de más consultar el precio del mismo producto, ya que es posible que lo encuentres más barato, u otra tienda te ofrezca más facilidades para adquirirlo.





Revisa las letras pequeñas

Muchas veces ya cuando adquirimos el producto, nos damos cuenta que no se paga en los plazos que pensamos o que no incluye cierto componente que pensamos venía incluido, por tanto, te sugerimos siempre leas los Términos y condiciones de la oferta que te interese para que al final no te lleves un susto.

Busca que las promociones te beneficien

Cuando vayas a comprar revisa los meses sin intereses, las recompensas en tu monedero electrónico y si pagas con alguna tarjeta de crédito, compara en qué tienda te puede salir más económico el producto y en cuál te brindan más recompensas.





Revisa las secciones Ofertas Flash y Mega Flash

Procura investigar en las secciones Ofertas Flash y MegaFlash qué ofertas está brindando cada tienda. En Ofertas podrás suscribirte para que te llegue información sobre los productos que te interesen; mientras que en Mega, puedes conocer la clasificación de las ofertas de las empresas participantes más destacadas.





Consulta con tu banco por las promociones

Cuando estés investigando, trata de consultar con tu banco si hay días en los que te pueden recompensar o si hay alguna promoción; procura que el producto te salga lo más económico posible juntando promociones y comparando precios.

Cuida tus datos personales y verifica que la tienda en línea sea verdadera

Si ya estás listo para comprar, verifica primera que la tienda sea real, esto lo puedes hacer consultando reseñas, viendo si tiene redes sociales y leyendo los comentarios, también puedes buscar en internet más referencias al sitio. Si no haces esto, corres el riesgo de que tus datos queden expuestos y seas susceptible a un fraude.