El crucero más grande del mundo está casi listo

El Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo, está prácticamente listo, por lo que Royal Caribbean ya comenzó las pruebas de esta nave en altamar.

Hace unos días, el gigante del océano regresó de unas pruebas en el Mar Báltico al astillero Meyer, en Turku, Finlandia, donde se ha realizado todo el proceso de construcción, esto tras completar una primera ronda de pruebas de cuatro días navegando para comprobar su rendimiento.

Royal Caribbean contó que en la primera prueba del barco en el mar, más de 450 trabajadores a bordo llevaron a cabo evaluaciones preliminares cruciales con los motores principales, el casco, los botes salvavidas, los propulsores y otros elementos.

Foto: Royal Caribbean

“Con esto se cubre una extensa lista de verificación de áreas técnicas clave”, informó la compañía, una de las más grandes en el mundo en el sector cruceros.

“Entre los preparativos y las pruebas, el viaje para llevar al Icon of the Seas a este hito involucró a más de dos mil especialistas, cientos de millas náuticas recorridas y más de 350 horas de trabajo”, añadió.

En un recorrido previo por el astillero Turku, directivos de Royal Caribbean dijeron a El Sol de México que recibirán el barco por parte de Mayer Turku en octubre y será en enero de 2024 cuando haga su viaje inaugural saliendo de Miami, Florida.

Foto: Royal Caribbean

El crucero contará con una longitud de mil 197 pies, superando los mil 188 del Wonder of the Seas, también de Royal Caribbean, con lo que la empresa se mantendrá como líder en la industria al contar con los seis cruceros más grandes en el mundo.

Con sus más de 250 mil toneladas de pesos, el Icon puede recibir a unos siete mil 600 pasajeros que disfrutarán de amenidades como restaurantes, bares, albercas, jacuzzis, teatros y tiendas, entre otras, en sus 20 cubiertas, dos más que la familia de cruceros que lo precede.

Además, se tratará del primer barco de Royal Caribbean International impulsado por energía limpia, por lo que directivos de la empresa lo consideran "el Tesla de los cruceros".