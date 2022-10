Infonavit tiene liquidez para enfrentar la demanda de vivienda: Carlos Gutiérrez

Mérida, Yuc.— El Infonavit tiene en este momento liquidez y nos va a permitir enfrentar la demanda de vivienda de los últimos años y espero que sea muy vigorosa, afirmó el director sectorial empresarial en el Instituto, Carlos Gutiérrez.

En entrevista, manifestó que en este año, se sobrepasarán los 300 mil créditos. Y en el acumulado sumaremos ya 12 millones 500 mil, con lo que se abone este año.

Esto significa que ya tenemos a un tercio de los trabajadores que están inscritos formalmente en el Infonavit y tienen un crédito hipotecario del Instituto.”Así es que vamos mucho más arriba en ese número”.

Y en cuanto a las perspectivas, expresó que todavía hay 9 millones de viviendas que se requieren construir en el país, según datos oficiales.

“Sin lugar a dudas, tenemos la capacidad de abonar en por lo menos 500 mil créditos hipotecarios al año. De tal suerte que sí, los trabajadores los solicitan, ahí están los fondos para poderlos atender”, dijo a El Sol de México.

Creemos nosotros que en los próximos dos años el crecimiento ya va a ser moderado; pero a partir de la siguiente administración, pensamos que la vivienda va a resultar más importante, porque la población crece. Los jóvenes, al tener un empleo, sus necesidades y el deseo de independizarse, no de casarse, pero sí de independizarse, promoverá ese incremento.

Sobre las 650 mil viviendas del Infonavit abandonadas que el Director Sectorial de los Trabajadores dio a conocer a la OEM, el señor Gutiérrez, comentó:

Es un tema que está en la agenda de la administración y de los sectores. Hemos hecho diversas propuestas para poder sacar a la brevedad estas viviendas.

“Esas casas pueden resultar muy oportunas para los trabajadores de menores ingresos porque obviamente son viviendas más baratas. Nos interesa mucho que se vendan lo más pronto posible. Y es donde los trabajadores con menores ingresos que no les alcanza para comprarse una casa nueva puedan adquirirlas”.

Acerca de la inseguridad, factor por el que miles de viviendas se abandonaron y el hecho de que estaban muy alejadas de sus centros de trabajo, Carlos Gutiérrez comentó además:

“Hay muchas acciones por hacer y que no corresponden al Infonavit sino a los municipios. La responsabilidad del transporte, el de la seguridad pública, también es responsabilidad de los municipios”.

Los municipios abandonaron responsabilidades

Quienes abandonaron primero los servicios básicos públicos, fueron los municipios: alumbrado público, la recolección de basura, la seguridad pública. En consecuencia, la gente empezó a ver que las conductas antisociales eran las que privilegiaban el ambiente habitacional.

Esto generó que las familias con niños, con adolescentes, huyeran. Entonces, me parece que todos tenemos una responsabilidad qué atender y, me parece, que los municipios no la han cumplido.

Ellos abandonaron a sus habitantes y el Infonavit tampoco puede llegar y hacer la labor de un gobierno. “No somos gobierno, somos una institución de vivienda”.

Acerca del costo de esta inversión en la vivienda abandonada, manifestó Carlos Gutiérrez que es muy variable: depende del valor, de la antigüedad. Hay viviendas que ya fueron vandalizadas y su valor es casi prácticamente el que tiene el terreno. Y hay viviendas que no, que están completas.

También se debe considerar en dónde están construidas.

Sí se puede cuantificar, pero se tiene qué hacer de manera muy específica.

¿Es en la frontera donde hay el mayor número?

-En la frontera hay un fenómeno muy importante en este sentido, pero también lo hay en las zonas metropolitanas y en las localidades en donde hay mucha inseguridad. Y eso, desafortunadamente, no es culpa ni de las familias ni del Infonavit, sino de las autoridades municipales que no cumplen con su tarea.

¿Es una gran inversión que está muerta?

-Absolutamente y por eso, en la medida que nosotros logremos reactivar su venta, es que las personas de menores ingresos van a acceder a ellas. Es muy barata.

¿El sector empresarial está dispuesto a seguir la aportación al Infonavit?

-Es su compromiso. Al momento, hoy, llevamos un 96% de cumplimiento en el pago de las cuotas patronales. No habíamos visto en los años recientes un nivel de cumplimiento tan alto que el que vemos hoy.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Así que nuestro compromiso es patente con eso. No es de palabras. Es de hechos. El pago de cuotas se mantiene muy, muy bien, dijo con énfasis.