Mercados se recuperan y el peso interrumpe mala racha tras desplome por Ómicron

La mayoría de mercados de América Latina se recuperaban el lunes parcialmente de las pérdidas de la sesión previa, en la que los inversores reaccionaron de manera excesiva al anuncio de ómicron, la nueva variante del coronavirus, aunque las autoridades sanitarias y los agentes mantienen la cautela.

Los operadores de los mercados aprovechaban la recuperación de los precios de los activos y de algunas materias primas como el petróleo, importante generador de divisas de la región, que trepaba un 4.8% después de caer hasta 10% el viernes.

"Esta semana parece ser la 'calma después de la tormenta' para los inversores en bolsa, ya que la mayoría ha digerido la noticia y ahora evalúa la posible amenaza que la nueva variante podría suponer para la recuperación económica", escribió Pierre Veyret, analista técnico de ActivTrades.

El peso interrumpe su mala racha

El peso mexicano se aprecia moderadamente el lunes con lo que interrumpe una racha de siete caídas en un mercado aparentemente más tranquilo, mientras los inversores esperaban más detalles para evaluar la gravedad de la variante ómicron del coronavirus en la economía mundial.

La moneda local cotizaba en 21.84 por dólar, con una ganancia de un 0.28% frente a los 21.91 del precio de referencia de Reuters del viernes. En operaciones internacionales se apreció hasta las 21.96 unidades.

El peso cayó durante la sesión del viernes a su nivel más débil en 14 meses -22.1510/dolar- arrastrado por una ola global de aversión a los activos de riesgo debido a la conmoción inicial por el descubrimiento de la nueva variante.

Mercados recobran impulso

Por su parte, el avance de las acciones de los pesos pesados tecnológicos impulsa al alza este lunes a los índices de Wall Street, ya que los inversores se apresuraban a sacar ventaja de las fuertes pérdidas inducidas por el coronavirus, mientras Twitter subió por reportes sobre la salida de su jefe, Jack Dorsey.

El Promedio Industrial Dow Jones ganaba 25.13 puntos, o un 0.10%, a 34.941,52 unidades; el índice S&P 500 subía 36.45 puntos, o un 0.81%, a 4.632,16 unidades; y el Nasdaq Composite sumaba 182.52 puntos, o un 1.20%, a 15.677,11 unidades.

Los subíndices de tecnología y de servicios de comunicación del S&P saltaban más de un 1% cada uno, indicando que los inversores estaban favoreciendo a las acciones tecnológicas -resistentes a la pandemia- en medio de crecientes temores por la recién descubierta variante ómicron.

El índice energético del S&P mejoraba un 3% y era el que mejor desempeño mostraba entre sus pares, ya que el crudo rebotaba desde la liquidación del viernes. Una recuperación en el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense también hacía subir un 0,8% el índice bancario.

Acciones de Twitter ante salida de Dorsey

La cotización de las acciones de la red social Twitter fueron suspendidas este lunes en espera de un anuncio, informó la bolsa electrónica Nasdaq.

Sin embargo, Twitter Inc llegó a trepar un 11% tras conocerse que Dorsey dejaría la presidencia. En 2020 se enfrentó a algunas presiones para renunciar al cargo por acusaciones de que estaba prestando muy poca atención a la red social mientras dirigía también la compañía de procesamiento de pagos Square Inc.

Los índices de Wall Street perdieron entre un 2% y un 3.5% el viernes, después de que las noticias sobre la nueva variante del coronavirus provocaron una liquidación global, mientras los países introducían nuevas restricciones a los viajes por temor a que ómicron pueda resistir a las vacunas y frustre una naciente reapertura económica.

Las acciones de viajes, algunas de las más golpeadas durante la liquidación del viernes, lograban fuertes ganancias. Los papeles de grandes operadores de aerolíneas avanzaban entre un 0.7% y un 2.6% después de desplomarse entre un 3% y un 9% el viernes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que es probable que la mutada variante se propague a nivel internacional y presente un riesgo muy alto de fuertes aumentos de infecciones que podrían tener "graves consecuencias" en algunos lugares.