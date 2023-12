Mexicana de Aviación comienza con el pie izquierdo; primer vuelo desvía su trayectoria hacia Mérida

La aerolínea Mexicana de Aviación inaugurada este 26 de septiembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador, comenzó con el pie izquierdo ya que según el sitio Flightradar24 el vuelo terminó en la ciudad de Mérida ya que tuvo que desviarse debido a un banco de niebla.





El vuelo MXA1788 que despegó a las 8:02 AM desde el Aeropuerto de Santa Lucía en la Ciudad de México, no pudo concretar su aterrizaje en Tulum como se tenía planeado. Sin embargo, a las 10:28 AM el vuelo pudo aterrizar en la ciudad de Mérida.

Esta mañana, durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, se transmitió el primer vuelo de la aerolínea para dar inicio con las operaciones de la nueva Mexicana de Aviación.

De acuerdo con el presidente, “esta línea va a estar controlada por la nueva empresa Olmeca-Maya-Mexica que va a administrar, trenes, aeropuertos, en especial al Tren Maya”.

La nueva empresa Mexicana de Aviación se constituyó el 15 de junio del 2023 y según está planeado, ofrecerá vuelos que saldrán del AIFA con destino a: Tijuana, Monterrey, Puerto Vallarta, Mérida, Mazatlán, Campeche, Chetumal y Tulum.





Con información de Rafael Ramírez | El Sol de México









