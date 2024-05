A pesar de apagones, AMLO anuncia que México apoyará a Belice con energía eléctrica

“Acabamos de tener una reunión con el primer ministro de Belice (John Briceño) y hay un acuerdo con ellos de ayudarles también con energía eléctrica”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador este martes en su conferencia mañanera.

Al referir el presidente López Obrador, que ya se está normalizando la demanda de energía eléctrica tras los apagones generalizados que hubo en el país por la alta demanda que hubo ante la ola de calor, añadió que, “aún con esta situación especial, con el calor, se va a cumplir con el acuerdo de ayudarles (al pueblo de Belice) para que no les falte la energía eléctrica”.

López Obrador argumentó que el apoyo que decidió brindarle al país caribeño se debe a que “somos pueblos hermanos, somos vecinos, y tenemos que ayudarnos mutuamente”, indicó.

El mandatario mexicano dijo que este lunes se volvió a presentar una alta demanda de energía eléctrica en el país, sin embargo, destacó que no hubo necesidad de suspender el servicio, por lo que dijo que se va a avanzando con la mejora en el suministro y negó que exista debilidad del sistema eléctrico.

“Ayer fue un día de mucho consumo también de energía y afortunadamente no hubo suspensión del servicio eléctrico; ahí vamos avanzando. Dicen algunos que es pues un síntoma o un signo de falta de infraestructura no, o de debilitamiento de la industria eléctrica, el que estamos hablando de que no habido apagones, lo cierto es que está bien la industria eléctrica”, expresó.