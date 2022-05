México, con buena posición para salir del Covid-19: Arturo Herrera

La economía mexicana mantiene una buena posición para salir de la crisis sanitaria, aunque tiene el reto de aprovechar oportunidades comerciales y de inversión, reconoció Arturo Herrera Gutiérrez, director global de Gobierno del Banco Mundial (BM), durante una ponencia virtual organizada por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

"La economía mexicana parece estar bien posicionada. Cuando digo esto quiere decir que hay una oportunidad para salir bien y esa salida no está garantizada", agregó.

Te recomendamos: STPS destaca programa Jóvenes Construyendo el Futuro

El también exsecretario de Hacienda, agregó que México atraviesa un problema de falta de inversión que, si bien no fue originado por la pandemia, se agravó durante los últimos dos años.

"Mexico tiene un entorno macroeconómico estable. Otros países de la región se sobre endeudaron, el caso más preocupante es Argentina. Aprendimos a las malas, tres de las cuatro crisis del país fueron financieras y ésta tuvo un factor sanitario", señaló Herrera Gutiérrez.

Finanzas Aumenta 5.4% el consumo de carne en México

"Hay muchos países, en particular en América Latina, donde se está polarizando la discusión del entorno político. Hay una polarización del recurso regional y si bien eso es un ejercicio del juego democrático, que me parece que es bienvenido, no contribuye a la inversión", enfatizó.

Discursos de bancos centrales ayudan a controlar inflación

El extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) consideró que el tono de los comunicados de política monetaria de los bancos centrales también ayuda a disminuir la inflación.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Lo anterior se debe a que el mercado e inversionistas siempre se fijan en el discurso de estas entidades para las expectativas de inflación de mediano o largo plazo.