México, en emergencia por Covid-19: Romo

Luego del agresivo recorte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) a la tasa de interés referencial para proteger el desarrollo económico de ese país por el temor ante el avance del coronavirus, Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia aseguró que el país está en “emergencia nacional” y que ningún permiso para proyectos productivos puede atorarse.

Ayer por la mañana, la Fed bajó las tasas de interés, una decisión de emergencia para proteger a la economía más grande del mundo del impacto del coronavirus.

Finanzas Coronavirus amenaza a la economía mundial

En un comunicado, el banco central informó sobre la reducción de la tasa de medio punto porcentual para ubicarla en un rango de uno a 1.25 por ciento.

"Los fundamentos de la economía de Estados Unidos siguen siendo sólidos. Sin embargo, el coronavirus plantea riesgos para la actividad económica", detalló el banco central.

Pocas horas después, en Palacio Nacional, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, dijo que el país está en una “emergencia nacional” derivada de la pandemia.

“Al elefante reumático y anquilosado lo tenemos que volver un caballo de carreras. No podemos aceptar burocracias, estamos en emergencia nacional. No podemos estar con que el permiso salió o no salió. El gabinete ha cerrado filas y estamos preparando un plan para acelerar todo lo que ya está aprobado y que por trámites está parado”, aseguró el jefe de la Oficina de la Presidencia.

En la misma conferencia, Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, comentó que la dependencia a su cargo y el Banco de México estarán en coordinación para definir si las acciones pertinentes en caso de que se incremente el impacto económico por el coronavirus en México.

El funcionario añadió que así como hay países que ya no tienen espacio para reducir su tasa, México tiene tasas reales positivas que implicarían costos más elevados de endeudamiento, por lo que sería mejor "exprimir todos los espacios fiscales que tenemos".

"Acordamos estar muy en contacto en los próximos días para ir monitoreando el desarrollo de los mercados, lo que está pasando en el mundo” y definir cuáles son las medidas que ambas instancias pueden tomar.

En medio de las preocupaciones por el Covid-19, el banco Goldman Sachs bajó la expectativa de crecimiento económico para México en este año. El PIB del país tendrá un avance de 0.6 por ciento, contra un pronóstico anterior de uno por ciento.

La previsión del banco estadounidense está casi en línea con el ajuste que hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que redujo la previsión a una expansión de 0.7 por ciento.

Sin embargo, el jefe de la Oficina de la Presidencia destacó que el brote de coronavirus puede ser una oportunidad para México, pues existen bancos de inversión y empresas a nivel mundial que quieren reacomodar sus cadenas de valor, ante el atorón económico que sufre China, que paró actividades desde el 20 de enero.

Finanzas Coronavirus, cubierto por aseguradoras como cualquier enfermedad: AMIS

“Va a haber un reacomodo en las cadenas de valor. Lo que tenemos que ver es cómo captamos esas oportunidades para México. En estos días hemos recibido muchas visitas de banqueros de inversión, de bancos, de compañías industriales y tecnológicas porque están pensando reacomodar sus cadenas de valor”, mencionó Romo Garza.

En la conferencia de prensa, Romo anunció un enroque en el gabinete, en el que Adalberto Palma, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como Eugenio Nájera, extitular de Nacional Financiera, se pasan a la Oficina de la Presidencia. A la CNBV llega Juan Pablo Graf, quien hasta ayer era titular de la Unidad de Banca y Valores de la Secretaría de Hacienda. A Nafin llega Carlos Noriega Romero, quien salió de la Oficina de la Presidencia.

El virus se expande a otras latitudes, y en Chile y Argentina se confirmaron los primeros casos del Covid-19. Los contagios en el mundo superan 92 mil y más de tres mil personas fallecidas.

En el país, la Secretaría de Salud informó que se mantiene la cifra en cinco casos confirmados, mientras que hay 39 posibles contagios repartidos en 28 entidades de la República, lo que significa que 88 por ciento de los estados ya tienen al menos la sospecha de tener la enfermedad.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que hay un agotamiento acelerado de reservas de equipos de protección en hospitales, al tiempo que advirtió que el Covid-19 ya es más mortal que la gripe estacional.

Pero el Grupo Banco Mundial ya inició un fondo contingente para apoyar a los países afectados por la enfermedad. Este fondo consta de 12 mil millones de dólares que serán otorgados principalmente a los países más pobres y a los que muestren un riesgo elevado y escasa capacidad.

El impacto de virus ya se expandió a las reuniones de alto nivel como el encuentro de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, entidades que dijeron que adoptarán un "formato virtual".

Las Reuniones de Primavera de las instituciones, programadas del 17 al 19 de abril, convocan a cerca de 10 mil funcionarios, periodistas, empresarios y representantes de la sociedad civil en un área de dos cuadras en el centro de Washington.