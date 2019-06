México no logra acuerdo con EU sobre aranceles; negociaciones siguen este jueves

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que México no logró alcanzar un acuerdo con Estados Unidos sobre los aranceles, sin embargo, dijo que las conversaciones continuarán este jueves.

"El día de mañana vamos a seguir con las conversaciones porque se plantearon temas que hay que discutirse con más tiempo (...) Tuvimos una reunión cordial, cada quien defendió sus puntos de vista".

Explicó que mañana por la tarde informará sobre los avances que tendrán en la negociación. Ebrard señaló que ambas partes reconocieron que la situación actual no se puede mantener como está.

Agregó que no se desecharon posturas de ninguna de las partes en las conversaciones y que el diálogo estuvo enfocado en migración.

Política Senado ratificará T-MEC en periodo extraordinario el 19 junio

Mientras que el presidente Donald Trump también se manifestó y dijo que si no se alcanza un acuerdo, el lunes entrarán en vigor aranceles del 5% sobre bienes mexicanos.

"Las discusiones de migración en la Casa Blanca con representantes de México han terminado por el día. Hubo avances, pero no lo suficiente!", indicó Trump en un tuit.

"Las conversaciones con México se reanudarán mañana con el entendimiento de que, si no hay un acuerdo, los aranceles de un nivel de 5% entrarán en vigor el lunes, con aumentos mensuales como está programado", agregó.

Si los gravámenes se materializan, EU estaría en una seria disputa con dos de sus tres principales socios comerciales. Las relaciones de EU con China han empeorado en el último mes luego que Washington y Pekín impusieran aranceles adicionales a sus respectivos envíos.