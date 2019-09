OCDE recorta a 0.5% pronóstico de crecimiento económico para México

En 2019 la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) recortó a México el pronóstico de crecimiento económico de 1.6 a 0.5 por ciento.

“El crecimiento del PIB se ha desacelerado bruscamente en México este año”.

La OCDE destacó en su reporte “Perspectivas Económicas Interinas” que parte de los factores que repercutieron es este recorte son las huelgas y la mayor incertidumbre política.

“A medida que estos factores se desvanecen, las tasas de interés más bajas, las fuertes remesas y el aumento del salario mínimo deberían ayudar al crecimiento del PIB a fortalecerse a 1.5 por ciento en 2020”.

Sin embrago, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos no descartó que el país pueda bajar las tasas de interés de política monetaria, lo cual dependerá de cómo la inflación se ajuste al objetivo del banco central.

Asimismo en su reporte señaló que el crecimiento de la economía mundial se ralentizará al 2.9 % en 2019 y al 3 % en 2020.

Además, resaltó que este aumento anual ha sido el más débil desde la crisis financiera de 2008.