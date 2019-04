OMC ayudará en crecimiento económico de México

Roberto Azevedo, director general de la Organización Mundial del Comercio, prometió ayudar a México a alcanzar la meta de crecimiento económico del cuatro por ciento al final del sexenio.

Al salir de la reunión privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Carvalho Azevedo opinó que ese es un objetivo común en todos los países, sobre todo, para garantizar la justicia social y la distribución de los beneficios entre su población.

Yo creo que el crecimiento económico es una meta de todos los países, sobre todo el crecimiento económico con justicia social, con distribución de los beneficios a todos, a los grandes, a los medios, los chicos y es una meta clara de este gobierno también. Y bueno, lo que la organización pueda hacer para ayudar a cumplir las metas, lo haremos opinó afuera de Palacio Nacional.

Profundizaron de las reglas de la economía mundial y de las garantías que ofrece la OMC para garantizar el comercio internacional en los países, a partir de facilitar el libre mercado.

Un gran gusto el recibir en México al Director General de la @wto Roberto Azevedo @WTODGAZEVEDO para analizar la situación actual del sistema multilateral de comercio. México está comprometido con la reforma de la OMC y participa en su fortalecimiento @SE_mx https://t.co/qkIGNWl5Cr — Luz Ma de la Mora (@luzmadelamora) 4 de abril de 2019

“Fue muy bien, fue una charla muy interesante, sobre todo de cortesía, pero tuvimos la oportunidad de hablar un poco sobre economía mundial, comercio, la OMC y el sistema como un garante de una orden internacional, basada en reglas y, sobre todo, el apoyo de México basado en la organización que bueno, vamos a profundizar aún más”, detalló.

En la conferencia mañanera, previo al encuentro privado, López Obrador comentó que nuestro país está a favor de que prospere en México la libertad comercial, pero no entrarán a la guerra comercial.

"No vamos a participar en ninguna guerra comercial. No nos interesa, no nos incumbe meternos en esos asuntos. Sí vamos a cuidar nuestro mercado interno, pero respetando acuerdos, tratados que tiene suscrito el país con otros países", apuntó por la mañana.