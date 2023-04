De Halle Berry a Cartoon Newtwork: las originales respuestas de quienes perdieron su palomita azul de Twitter

En Twitter, la palomita azul en las cuentas significaba que ese usuario era una personalidad, medio de comunicación o institución verificada por la red social, lo que evitaba que alguien se hiciera pasar por ellos, pero todo esto ha cambiado con la llegada de Elon Musk.

El también dueño de Testa cumplió su advertencia y desde este jueves la red comenzó a quitar la palomita azul a los usuarios que no se suscribieron al servicio de Twitter Blue, además de eliminar las etiquetas de "afiliado al Estado" y "financiado por el gobierno" de las cuentas de varios medios de comunicación.

Muchos políticos en el mundo también la perdieron, aunque algunos conservaban la marca gris, reservada para cuentas gubernamentales o de ciertas organizaciones.

La lista de quienes ya no tienen la palomita azul sigue incrementando: Justin Bieber, Cristiano Ronaldo, Bill Gates, Lady Gaga, Beyoncé, Donald Trump e incluso el Papa Francisco.

¿Quién necesita una palomita azul?

En Twitter dicen que ahora la moda es no tener la palomita azul y la mayoría se resiste a pagar los ocho dólares al mes para tenerla.

Algunas personalidades, empresas e instituciones así lo han hecho saber y han reaccionado de manera divertida a perder su insignia.

Por ejemplo, la actriz Halle Berry se burló de esto y hasta puso un meme donde Dexter, de la caricatura El laboratorio de Dexter, llora porque el perfil de la ganadora de un Oscar ya no tiene la palomita azul.

😂😂 pic.twitter.com/83LlD3p8gE — Halle Berry (@halleberry) April 20, 2023

El propio canal de televisión infantil Cartoon Network, creador de esa caricatura, le hizo segunda a Halley Berry y también puso la imagen con la leyenda: “Sin marca de verificación es la nueva marca de verificación”.

No checkmark is the new checkmark 😎😅#CartoonNetwork #verified #twitterverified #verification #yellowcheck #bluecheck #twitterblue pic.twitter.com/ITjAtnj8Rk — Cartoon Network (@cartoonnetwork) April 21, 2023

Otra respuesta original fue la del Museo de Historia Natural de Estados Unidos al poner la imagen de la majestuosa ballena azul que se exhibe en sus instalaciones y mandando un mensaje a Twitter: "¿Quién necesita una palomita azul cuando tienes una ballena azul?".

Who needs a blue check when you have a BLUE WHALE? pic.twitter.com/qODDgkzqVB — American Museum of Natural History (@AMNH) April 21, 2023

En México no ha sido diferente la situación. La actriz y cantante Danna Paola simplemente se rió al jugar con la frase de desverificada con desverific-hada.

HAHAHAHA pic.twitter.com/3pLP7wxyL1 — Danna Paola (@dannapaola) April 20, 2023

Mientras la empresa Cinépolis también le entró al juego y en lugar de tener su palomita azul en su perfil, puso las clásicas palomitas para comerse.

¿Quién anda por ahí sin palomita? Para compartirle una. 🍿❤️ pic.twitter.com/Zs1Qosh0gV — Cinépolis (@Cinepolis) April 21, 2023

Por su parte, el proyecto de Los Supercívicos "agradeció" a Twitter “por quitarnos la palomita azul pues no queremos que nos ubiquen como agachones”, afirmando que “ya no tiene sentido pagar por algo que ya no tiene valor”.

Gracias @Twitter por quitarnos la palomita azul pues no queremos que nos ubiquen como agachones. 👍 pic.twitter.com/ySNGQ85HOq — Los Supercívicos (@supercivicosmx) April 20, 2023 Tú no Mike, pues vienes por el mismo camino pero en sentido contrario! De nuestro sentido ya no tiene sentido pagar por algo que ya no tiene valor. Saludos! — Los Supercívicos (@supercivicosmx) April 20, 2023

Pero otros ni siquiera lo habían notado, como el cantante León Larregui, vocalista del grupo Zoé, quien tampoco se vio interesado en pagar sus ocho dólares mensuales.

Ah wow ni me habia dado cuenta que ya no tengo esa palomita azul!!! https://t.co/fPgc2hQfag — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) April 20, 2023 No ps ya vi…. https://t.co/VXpP16vGmF — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) April 20, 2023 ✔️ aqui esta mi palomita!! Verificado!! https://t.co/izrXrCqngI — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) April 20, 2023

Las excepciones

El propio Elon Musk está pagando el servicio de Twitter Blue a tres personalidades para que no perdieran su palomita azul: el actor William Shatner, conocido como el capitán Kirk en la serie Star Trek; el basquetbolista LeBron James y el escritor Stephen King.

De hecho, King se mostró sorprendido y aseguró que él no está suscrito a Twitter Blue, a lo que el propio Musk le respondió: “De nada, namaste”.

Le Bron y Stpehen Shatner aún no se han pronunciado al respecto.

You’re welcome namaste 🙏 — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

Desde que compró Twitter a fines de octubre por 44 mil millones de dólares, Elon Musk había prometido deshacerse de la palomita azul que un usuario obtenía tras verificarse su identidad y el cumplimiento de ciertas condiciones, como la de su notoriedad.

El multimillonario había dicho que la marca era un "sistema de señores feudales y campesinos", y ofreció otorgarla a cualquiera que pagara un abono de ocho dólares al mes.

Según Musk, la suscripción a Twitter Blue también permitirá luchar contra los perfiles falsos y las cuentas automatizadas y diversificar los ingresos, en momentos en que muchas empresas abandonaron la plataforma.

Entre noviembre y enero, la mitad de los 30 principales anunciantes en Twitter dejaron de comprar espacio publicitario allí, según la firma de investigación Pathmatics.

Ahora, la palomita azul de Twitter señala a quienes pagan mensualmente por tenerlo y no por ser precisamente una celebridad.