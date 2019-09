Pemex alista licitación de contratos de servicios para aumentar producción

La mexicana Pemex planea licitar entre fines del año y el primer trimestre del 2020 una serie de "contratos de servicios" que premian la producción de hidrocarburos tras cerrar a la puerta a las subastas que dieron derecho sobre extracción y utilidades.

El secretario de Hacienda, Arturo herrera, dijo el martes que Pemex tiene identificados 15 proyectos para adjudicar Contratos de Servicios Integrales de Exploración y Extracción (CSIEE), con los que la estatal ya ha trabajado en el pasado.

La petrolera busca elevar su alicaída producción de petróleo, que ronda los 1.7 millones de barriles por día (bpd), y el gobierno planea destinarle el equivalente a unos 26 mil 800 millones de dólares en el presupuesto del próximo año.

"Me parece que es un retroceso a un sistema que no funcionó en México. La competencia por capital en Latinoamérica es dura y muchos países están volviéndose más atractivos (...) México va en reversa", dijo Pablo Medina, analista de Welligence, sobre los CSIEE, pues no ofrecen participaciones en proyectos de Pemex o una participación en la producción o en las utilidades.

En su más reciente plan de negocios, Pemex planteó formalizar 20 CSIEE entre 2020-2021 como estrategias para la atracción de inversión privada. Durante este año, la empresa ya ha adjudicado unos 20 proyectos bajo un modelo similar.

Los CSIEE permiten a Pemex mantener el control de la operación mientras el contratista recibe un honorario base por la producción y un pago extra si ésta se incrementa. Normalmente este tipo de esquemas se utilizan en campos maduros, donde el riesgo geológico suele ser bajo.

México pretende elevar la producción de crudo el año que entra a 1.95 millones de barriles por día (bpd), algo que expertos ven como poco probable.

"Depende de qué tan rápido puede Pemex incrementar la diferencia que tiene de los barriles que no llegaron en el 2019, más la nueva producción que le están solicitando, más la producción que a las compañías privadas se les reconozca", dijo Ramses Pech, analista de petróleo.

Y el incremento en la producción de crudo de Pemex dependerá de la rapidez con que se asignen los contratos, los términos de los mismos y "qué tan rápido van a producir los campos que saquen a licitar", añadió Pech refiriéndose a los 15 mencionados por Herrera.

El gobierno ha cancelado las licitaciones para buscar socios para Pemex, así como las subastas de otros contratos como los adjudicados durante varias rondas desde la reforma energética de 2013-14, apostado en su lugar a los contratos de servicios.