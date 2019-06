Pemex descarta invertir en aguas profundas durante actual administración

La petrolera Pemex no prevé invertir en proyectos de exploración en aguas profundas durante la actual administración, sino que se limitará a desarrollos en aguas someras y de tierra firme, dijo el jueves el director de finanzas de la firma estatal, Alberto Velázquez.

En el marco del Congreso Mexicano del Petróleo en el estado de Guanajuato, el directivo agregó que en el corto plazo Pemex espera contar con las métricas necesarias para mejorar su calificación crediticia.

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió que nunca prometió a los empresarios la reapertura de las rondas petroleras.

Aclaró que durante la firma del convenio con el Consejo Coordinador Empresarial, se especificó que sólo retomarían la segunda ronda petrolera si los contratistas cumplían el compromiso de aumentar la producción petrolera.

El primer mandatario insistió en que sólo dos empresas, una extranjera y otra nacional, propiedad de Alberto Báilleres, han generado 40 mil barriles diarios, mientras que los titulares de los otros 107 contratos, siguen sin dar resultados concretos.

Este jueves, el presidente López Obrador negó que haya una confrontación con los empresarios del país Tras el extrañamiento del sector empresarial por la cancelación de rondas petroleras.

“Que no se entienda que hay una confrontación con el sector empresarial, es muy buena la relación y Carlos Salazar -presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)- es una persona honorable, si acaso hace falta intercambiar información… No me voy a dejar cucar, no quiero pleitos”, expresó López Obrador.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, reiteró el interés de su gobierno en que los sectores público y privado trabajen de manera coordinada, pero dejó en claro que no se busca “dar concesiones a diestra y siniestra para generar especulación... Cómo entregar más contratos si los que su suscribieron no están dando buenos resultados".

El mandatario federal resaltó que en el reciente convenio que se firmó con el CCE para promover la inversión, se establecen los compromisos adquirirlos e incluso “hay una cláusula donde se habla de convocar a quienes tienen contratos en Pemex para que inviertan y se cumplan con esos compromisos”.

Recordó que hace cuatro años cuando la reforma energética se aprobó y se entregaron 107 contratos, se decía que “para estos tiempos íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios (…) y esto no sucedió, fue un fracaso.

“Decían que iba a llegar la inversión extranjera a raudales y no llegó. Y en la producción, de todos los contratos sólo ha habido una producción de 20 mil barriles, Pemex está produciendo un millón 680 mil barriles y con las rondas que tuvieron que ver con la privatización, -o para no decirlo así, con los contratos- 20 mil barriles”, detalló.

| Con información de Notimex y Reuters |