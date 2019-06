Pemex no tiene problemas para reestructurar su deuda: AMLO a calificadoras

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la empresa paraestatal sí tiene capacidad para pagar la deuda pública y sigue recibiendo ofertas de inversión, pese a que Fitch la ubicó en el rango de basura.

“Pemex no tiene problemas, sobran ofertas con mejores garantías, porque en seis meses, se está trabajando en la producción de 22 campos petroleros y en un tiempo récord se estabilizó.

Durante la conferencia mañanera insistió en que las calificadoras son poco profesionales y evalúan a Petróleos Mexicanos con metodologías caducas.

“No estamos de acuerdo con los dictámenes de las calificadoras, vuelvo a reiterar, están utilizando una metodología caduca, es la metodología del periodo neoliberal que no incluye la variable de corrupción, no han sido profesionales, objetivos”, fustigó.

Aunque de manera informal, la calificadora le hizo saber que la corrupción nunca será resuelta en el país, les respondió que “están equivocados” porque ya no hay corrupción tolerada en México.

“Están muy equivocados, yo puedo asegurar que ya no hay corrupción tolerada en México. Desde luego respetamos sus puntos de vista, pero sentimos que no son profesionales que no fueron objetivos, Pemex no tiene problemas”, insistió.

López Obrador reprochó a las calificadoras que además de no utilizar la variable de la corrupción, han calificado mal a Pemex cuando su gobierno sí ha impulsado la exploración, perforación y producción petrolera.

Mientras que en los últimos tres años en los que se mantuvo detenida la industria, “calificaban muy bien a Pemex” y “ahora que hay inversión califican mal a Pemex”, por lo que garantizó que existen condiciones favorables para reestructurar la deuda de Pemex.