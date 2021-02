Plantas de combustóleo recuperan 75% de energía eléctrica: AMLO

Las plantas de combustóleo y carboníferas de energía eléctrica permitieron generar 75 por ciento de lo que se perdió el primer día, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"En Guerrero se está apoyando con una planta de carbón y combustóleo de Tula a Lázaro Cárdenas, con tres hidroeléctricas y termoeléctrica con gas licuado. Por eso esta crisis no nos agarra en estado de indefensión", comentó en la mañanera.

Insistió que se canceló el suministro porque no hay gas en Texas, no solo aumentó el precio, sino el escaseo, porque se afectaron los campos de producción, se congelaron, tienen una crisis y declararon en el gobierno de EU emergencia en Texas. Tienen apagones, nosotros tenemos más posibilidad de salir adelante porque tenemos otras plantas que no requieren de gas, por eso el combustóleo y el carbón ayudan, refrendó.

El mandatario recordó que las plantas carboníferas llevan mucho tiempo paradas, no porque contaminaran sino porque tenía preferencia las particulares, en esta emergencia se tiene que procurar que no falta la energía.

Insistió en ser autosuficientes y estar preparados para cualquier emergencia, pues durante muchos años no se puso en práctica para extraer gas, pero no importó porque el negocio era comprar el gas, porque en la compra iba el “moche’’, contratos con Repsol, de más de 20 mil millones de dólares para traer gas de Perú, hicieron instalaciones en Manzanillo con ese propósito y no licitaron, un asunto que resolvieron arriba.

López Obrador declaró que los empresarios españoles eran los reyes, cuando Calderón su empresa favorita Repsol, con Peña OHL, las dos de españolas, Iberdrola, en las licitaciones del Tren Maya participó una empresa con los escándalos por los que se acusa al Rey de España.

Y se cancela ese contrato porque empieza a bajar el precio de gas en EU y ya no convenía y con pérdidas para la hacienda pública; y también se dieron contratos a Repsol para obtener gas en Cuenca de Burgos, pero no sacaron y cuando no convino a Repsol canceló el contrato.