Plantas de Iberdrola, la posibilidad de convertir a México en potencia energética

IRAPUATO. Las 13 plantas que el gobierno compró a Iberdrola no son del todo chatarra, pues con un buen programa de mantenimiento podrán tener una vida útil de al menos 30 años, explicó Horacio Zárate Acevedo, presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica, quien dijo que el país tiene todo para convertirse en una potencia energética, al tener prácticamente todas las fuentes generadoras en su territorio.

En entrevista con El Sol de Irapuato, Zárate Acevedo comentó que si la intención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de comprarle sus activos a Iberdrola es porque realmente se quiere fortalecer al sistema eléctrico nacional y no por un tema de revanchismo político contra la empresa española por haber sumado a sus filas al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, el principal rival en la política del mandatario nacional, entonces México está en la antesala de convertirse en una potencia a nivel mundial en el sector energético.

“Con esta acción, el gobierno de México logra un control absoluto de 55 por ciento en la generación de energía eléctrica, pero al mismo tiempo lo obliga a generar condiciones eficientes y productivas, haciendo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una verdadera empresa de clase mundial y para ello debe invertir en los procesos de transmisión y distribución de energía en México, por lo que la nueva adquisición de las plantas de Iberdrola, con un programa profesional de mantenimiento, tendrán una vida útil de otros 30 años”, expuso el también consultor en temas de energías limpias.

Por ello, el presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica señaló que antes de hablarse de una nacionalización de la energía, lo que se tiene que hacer ya es un plan nacional energético, en donde se tracen los objetivos a corto, mediano y largo plazo para el sector y que contenga cómo el país va a hacer el tránsito hacia el uso de energías limpias, pero también cómo será el proceso para mantener la producción de combustibles fósiles.

“Es el gran momento de México para ser la nueva China de Latinoamérica, por su gran riqueza natural, energética, por su alta captación solar, por su ubicación geográfica y geopolítica, por su mano de obra, por sus yacimientos de petróleo y gas natural, por el nuevo Corredor Interoceánico, por sus yacimientos de litio, lo que lo hace uno de los países con mayor futuro de desarrollo y atracción de inversión en el mundo.

La compra de las 13 platas se pactó en seis mil millones de dólares y se realizará con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), fue suscrita entre la empresa española y un fideicomiso encabezado y gestionado por Mexico Infrastructure Partners (MIP), un fondo privado que ha colocado vehículos de inversión en la Bolsa Mexicana de Valores y en el que participan, entre otros, los bancos Banamex y Actinver.

No era tan bueno que iberdrola estuviera en nuestro país, Zárate Acevedo señaló que el que Iberdrola estuviera en el país no era una acción tan positiva para el país, sobre todo porque muchos de sus procesos para instalar sus plantas estuvieron señalados por presuntos actos de corrupción. Puso como ejemplo el caso de Iberdrola en Guanajuato, en donde hizo su parque eólico en el municipio de San Felipe, pero los permisos los sacó en San Luis Potosí; ese proyecto contemplaba producir energía eléctrica para 50 mil hogares del estado y era considerado el segundo más grande de la empresa española, pero no se pudo echar a andar porque sus permisos estaban en otro estado.

“Ese fue uno de los casos más evidentes sobre la forma de trabajo de ésta y muchas empresas extranjeras, en donde además a muchos de los ejidatarios y dueños de hectáreas de tierras les pagaban una miseria para instalarse y de manera que rayaba en lo irregular”, dijo.

Refirió que también es el momento propicio para hacer una revisión de las sociedades de autoabasto de energía, pues también varias de ellas son extranjeras y están

haciendo negocios al margen de las lagunas legales que deben eliminarse, si se echa a andar un plan nacional energético, con miras a potenciar al sector.