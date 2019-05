Profeco anuncia multas a 12 gasolineras por negarse a ser verificadas

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el Estado intervendrá en el libre mercado respecto a temas de economía popular, como el precio de las gasolinas, para que no se abuse de los consumidores:

“No podemos dejar este asunto al libre mercado, porque está demostrado que se abusa. No se trata que el Estado intervenga en todo, pero en lo que tiene que ver con la defensa de la economía popular sí vamos a actuar”, amagó durante la conferencia mañanera.

Luego de que el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, dio a conocer que 12 estaciones gasolineras se negaron a ser verificadas sobre la venta de litros de a litro, por lo que serán multadas con sanciones económicas de 800 mil pesos.

Foto: captura de pantalla

Ante esta situación, comentó que las inspecciones comenzarán a realizarse con el apoyo de la fuerza pública, porque “no es si quieren dejarse verificar”.

Sheffield Padilla explicó que en este proceso, contrastaron los precios de los establecimientos con la base de datos de Petróleos Mexicanos y con los tickets que obtuvieron de la compra de cinco litros.

De acuerdo a dichos datos, la gasolinera más roba en el abastecimiento de litros de a litro es la estación Alfonso 13 de la delegación Álvaro Obregón, pues por cada 20 litros, no despacha 1 litro con 92 mililitros.

No obstante, reportó que a casi un mes de exponer a los concesionarios, Shell y Exxon Mobil ya comenzaron a bajar sus precios en favor de los consumidores, pero Chevron sigue en el ranking de los tres más caros.

López Obrador insistió en que el objetivo es controlar la moderación de los precios y anunció que la próxima semana se terminará con el Quién es Quién en los precios de combustibles, para comenzar con el del gas LP.

“En algunos casos, no en todos se abusa y eso es lo que queremos controlar, no comprando en dónde no dan litros de a litro”, subrayó.