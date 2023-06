Retiran dinero de Afore para pagar boda

Para poder solventar los gastos de una boda, los trabajadores acuden al ahorro pensionario que tienen en su Administradora de fondos para el retiro (Afore). Sólo en los primeros cinco meses del año se reportó una salida de 91.4 millones de pesos por concepto de retiros parciales por matrimonio.

Si bien es un monto significativo, esta cantidad representó una reducción de 2.6 por ciento anual, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Juan Arreola sabía que casarse implicaría gastos adicionales y después de una larga búsqueda, optó por acercarse a su administradora de fondos para el retiro para obtener un recurso extra.

Con 43 años de edad, el ahorrador de Afore Profuturo cuenta a El Sol de México que antes de hacer un retiro por matrimonio, pensó en empeñar algunas cosas y vender antojitos en las noches.

Sin embargo, platica que en las casas de empeño apenas le ofrecían dos mil 500 pesos por un par de celulares y bocinas, mientras que no contaba con el capital suficiente para emprender un negocio.

“Me enteré de la Afore gracias a un amigo, y aunque solicité asesoría personalizada, me dieron muchas vueltas con el trámite. Un día me pedían cierta documentación y resultaba ser que no estaba completa, al final tardé poco más de un mes en realizarlo”, comentó el usuario en entrevista.

Tan solo en el quinto mes del año, los trabajadores retiraron alrededor de 17 millones de pesos, lo que implicó una reducción de 2.3 por ciento mensual.

Especialistas refieren que aunque los retiros acumulados a mayo son positivos y podrían mostrar una tendencia al alza, prevalece la poca difusión que se le da a este beneficio para los ahorradores.

SE CASAN MENOS

A esto se suma que cada vez hay menos personas interesadas en casarse. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que hasta 2020 los matrimonios sumaron siete años en picada; ese año sólo se registraron 335 mil 563 bodas en México.

“La gente prefiere vivir en unión libre o en soltería por diversas razones, lo que también orilla a que las Afores le den más importancia a comunicar los retiros por desempleo u otros beneficios del SAR”, comentó Elena Madrigal, analista financiera independiente.

Los retiros por matrimonio son un beneficio que tienen los trabajadores con Afore y que solamente puede ser solicitado una vez en la vida, de acuerdo con la Consar.

Para solicitar esta ayuda el trabajador tiene que contraer matrimonio civil.

En caso de que exista otro cónyuge como beneficiario en la cuenta individual para el retiro, se deberá acreditar la disolución de dicho vínculo matrimonial.

Según la Consar, mediante este retiro las personas pueden obtener recursos hasta por 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que en 2023 equivalen a cerca de tres mil 112 pesos.

El trámite lo pueden solicitar tanto hombres como mujeres, siempre y cuando tengan una Afore. Es decir, si los dos interesados en casarse tienen una cuenta individual, pueden obtener en pareja hasta seis mil 224 pesos bajo esta modalidad. Además, retirar recursos por matrimonio no genera una disminución en las semanas cotizadas de los trabajadores, como ocurre cuando hay retiros parciales por desempleo.

COPPEL REGISTRA LAS MAYORES SALIDAS

Los datos de la Consar, que encabeza Julio César Cervantes, reflejan que en los primeros cinco meses del año Afore Coppel fue la administradora con el mayor número de retiros por matrimonio con 22.7 millones de pesos.

No obstante, este retiro por matrimonio fue menor en 15 por ciento respecto de los primeros cinco meses de 2022.

Le siguió Citibanamex con 21.3 millones de pesos y Afore XXI Banorte que acumuló retiros por 12 millones de pesos. Citibanamex presentó un aumento anual de 19 por ciento anual; mientras XXI Banorte una reducción de dos por ciento. Si se consideran únicamente los retiros hechos en mayo, en Coppel se retiraron 4.5 millones de pesos; mientras que en Citibanamex 4.1 millones de pesos yen XXI Banorte un total de 2.2 millones de pesos.

“Este tipo de disposición de recursos no es mala, siempre y cuando exista un plan o intenciones de incrementar el saldo de las cuentas individuales, por ejemplo con aportaciones voluntarias”, subrayó Elena Madrigal.

De igual manera, la experta consideró necesario que este tipo de trámites cada vez sean más simplificados o eficientes, pues a veces lo “engorroso” suele desanimar a las personas para acercarse a instituciones oficiales o disfrutar de un beneficio que les corresponde por ley.