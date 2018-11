Rondas petroleras se suspenderán hasta el año 2021: Rocío Nahle

Las rondas petroleras serán suspendidas hasta el 2021, después de que el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador concluya con la revisión de los 107 contratos otorgados durante la primera ronda, informó Rocío Nahle, futura secretaria de Energía.

En entrevista con El Sol de México, la también senadora de Morena afirmó que respetarán las inversiones de las empresas privadas, pero no permitirán que se continúe con la declinación petrolera.

Refirió que quienes han sido beneficiados con grandes extensiones para extraer crudo, prevén dar resultados al gobierno mexicano hasta dentro de cuatro o cinco años.

Foto: Cortesía

—¿Cuál será el plazo para que las empresas cumplan y se realice la segunda ronda petrolera?, ¿sería antes de febrero?

—No, no, nosotros queremos dar un plazo de unos dos años para poder evaluar, ¿por qué?, porque hay muchos que han manifestado que se van a tardar cuatro o cinco años en poder desarrollar un pozo, nosotros en febrero, no vamos a estar dando contratos, anticipó a este medio.

Por otro lado, aclaró que la asignación de contratos para la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, se realizará por invitación restringida y no por adjudicación directa.

Convocarán a empresas internacionales con amplia experiencia, entre las que podrían participar Bechtel e ICA Fluor.

—¿Cómo va a afectar la revisión de contratos petroleros a las rondas petroleras, ya que no se realizarán hasta que concluya la valoración?

—Nos dicen que algunos van a comenzar a producir hasta el 2020, otros hasta 2024, otros hasta el 2026, sería una irresponsabilidad seguir entregando grandes extensiones de territorio para la adjudicación de contratos, si ni siquiera tenemos una evaluación de resultados, hay que esperar.

Foto: Laura Lovera

Aquí se entregaron extensiones muy grandes, te hablo de 250 kilómetros cuadrados. Por ejemplo, en Estados Unidos los contratos que se entregan son de 25 kilómetros cuadrados, y si no los trabajan, el Estado los recupera, sin más. Aquí no, aquí fue demasiado abierto y nosotros no podemos actuar con irresponsabilidad, tenemos que esperar a la evaluación. Repsol fue una de las grandes beneficiarias, también hay empresas del mercado chino y no han dado resultados...

Vamos a darles tiempo de que los vayan desarrollando, para poder ver los resultados. Si los resultados son satisfactorios, pues no tenemos por qué. El Estado va a invertir en una empresa productiva del Estado, pero los demás tienen que hacer lo propio porque compraron a través del cambio legislativo, de la reforma energética, bueno nosotros vamos a esperar. Van a tener certeza, se les están garantizando sus inversiones para que trabajen.

—¿Qué va a pasar con los contratos de Asociación Pública Privada para extraer petróleo?

—Vamos a esperar a que Pemex, a través de sus farmout también vaya viendo resultados.

—¿Y continuarán con este modelo?

—Quien decide si sigue o no, es Pemex, porque Pemex actúa como una empresa y Pemex verá a qué negocios va con socios, y a qué negocios no, pero eso lo determina Pemex, la empresa como tal. No el gobierno, no yo, es Petróleos Mexicanos.

Foto: Cortesía

—¿Qué va a pasar con la refinería de Dos Bocas, donde se ha criticado que se otorgue una adjudicación directa?

—No va a ser adjudicación directa, va a ser una licitación restringida para empresas que tengan experiencia internacional en la construcción de una obra industrial como esta. Queremos empresas serias que cumplan en tiempo y forma, con gran experiencia en construcción de refinerías.

—Bechtel e ICA Fluor tienen gran experiencia, ¿los considerarán?

—Si cumplen lo que marca la propia convocatoria, porque nosotros no es por marcas, sino vamos a especificar qué queremos. Qué empresas, qué requisitos y quienes tengan esos, podrán entrar.

—¿La refinería en Campeche también será por invitación restringida?

—Vamos esperar a terminar rápidamente en tres años la de Dos Bocas, para poder entrar a la de Campeche, nos va a servir mucho porque todo lo bueno que podamos sacar de Dos Bocas, lo tendríamos que replicar en la siguiente y en donde tengamos errores, hay que mejorar.

—¿La Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía conservarán su autonomía?

—Van a seguir siendo autónomos, la ley dice que tendrán autonomía técnica y de gestión. El Artículo 28 constitucional dice que los órganos reguladores están al servicio del Poder Ejecutivo, no pueden ser libres en México. Si realmente se les quisiera quitar la autonomía, pues se hubiera presentado el cambio de la Ley de Órganos Reguladores.