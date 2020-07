Seade viajó a Europa para presentar su candidatura ante la OMC

Jesús Seade Kuri, ex subsecretario para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores, postulado para encabezar la OMC, visitó la ciudad de Ginebra (Suiza), sede de la organización, Berlín (Alemania) y París (Francia) entre el 9 y el 30 de julio para presentar su candidatura.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que en los tres países Seade Kuri sostuvo encuentros con varios embajadores de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), empresarios, diplomáticos, funcionarios públicos de alto nivel y medios de comunicación de todo el mundo.

En Ginebra, Seade presentó su candidatura y plan de trabajo ante el Consejo General de la OMC y posteriormente sostuvo una conferencia de prensa con los principales medios internacionales especializados en materia económica.

Además, celebró encuentros con 103 delegaciones de los países parte de la OMC, en formatos bilaterales, grupales, regionales y temáticos.

El también jefe negociador del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) -en vigor desde el 1 de julio- destacó "la necesidad de promover un nuevo multilateralismo que brinde una mayor coherencia a las decisiones de organismos comerciales y financieros internacionales".

En Berlín, Seade sostuvo encuentros con el embajador Miguel Berger y el jefe de la Unidad de Economía y Desarrollo de ese Ministerio, Michael Klor-Berchtold.

Además, con el director general de Economía Internacional del Ministerio Federal de Economía y Energía alemán, Eckhard Franz, y la directora de la Unidad de Economía Internacional de la Cancillería Federal alemana, Helen Winter.

En esas oportunidades, Seade expuso que "es un momento decisivo para reformar la OMC, a través de una agenda de trabajo que incluya los temas del siglo XXI.

Mientras que en París, el mexicano se reunió con el ministro de Comercio Exterior y Atractividad, Franck Riester, y con el jefe de Unidad de la Mundialización, la Cultura, la Enseñanza y el Desarrollo Internacional de la Cancillería francesa, Cyrille Pierre.

En dichas reuniones, Seade resaltó "la importancia de fortalecer el mecanismo de solución de controversias de la OMC para que dicho organismo pueda regular el comercio global" de una manera eficaz y transparente.

También destacó "la importancia de la equidad de género, la diversidad y la pluralidad en los equipos de trabajo que ha encabezado", así como el papel de la OMC para impulsar un desarrollo económico sostenible a nivel global.

REUNIÓN CON GURRÍA

Seade también celebró un encuentro con su compatriota José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hasta mediados de 2021, en el cual subrayó la amplia tradición multilateralista de México.

Ambos destacaron el significativo apoyo de la OCDE a la OMC, así como la indispensable coordinación entre organismos internacionales para promover el comercio y la recuperación económica.

El proceso de relevo en la dirección general de la OMC suele durar unos nueve meses en el seno del organismo, pero en la actual coyuntura de crisis interna y externa sus miembros esperan reducirlo a tres meses, por lo que se espera la elección en septiembre.

Además de Seade, aspiran a la dirección general de la OMC Liam Fox (Reino Unido), Ngozi Okonjo-Iweala (Nigeria), Abdel-Hamid Mamdouh (Egipto), Amina Mohamed (Kenia), Tudor Ulianovschi (Moldavia), Yoo Myung-hee (Corea del Sur) y Mohammad Maziad Al-Tuwaijri (Arabia Saudí).