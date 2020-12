Sector automotriz no espera inversiones nuevas para 2021

Los representantes de plantas armadoras, autopartes y distribuidores de autos en el país rechazaron nuevas inversiones extranjeras para el sector automotriz en 2021, así como la entrada de nuevas marcas.

Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), comentó que será difícil ver inversiones cuantiosas en el rubro de las plantas armadoras, sobretodo más allá de las inversiones que anualmente se realizan para el cambio de líneas de producción, de los nuevos modelos o cambios en los mismos.

Recordó que, aunque la situación actual no les afecta directamente al ser considerados actividad esencial, las inversiones importantes en el país se realizaron en los últimos 10 años, al instalarse en el país marcas como Kia, en Nuevo León, Toyota, en Guanajuato, y BMW, en San Luis Potosí, y las cuales mencionó “están todavía en proceso de maduración”.

“Son inversiones recientes, lo cual hace difícil que haya una inversión del mismo tamaño en el año próximo; sin embargo, creemos que con el T-MEC existan posibilidades de seguir avanzando con este tema. Por el momento no tenemos una expectativa mayor, no ha habido anuncios de nuevas inversiones en plantas en nuestro país y no esperamos que los haya el año próximo”, afirmó.

Oscar Albin, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA) dijo que el panorama para las autopartes es similar para el año entrante, aunque pidió no comparar el inicio de una nueva década con la antecedente al 2020, ya que la última década “fue fuera de serie”, donde México era “el país donde toda la industria automotriz quería venir para abastecer el mercado americano. Las condiciones se daban y fue una década exitosa”.

Sin embargo, enfatizó: “esta década de inversiones no se va a repetir, el mercado está ahí, está cubierto, está lleno, incluso con capacidad excedente y ya hicimos la tarea en la década pasada, no es que no estemos haciendo la tarea de inversión extranjera, se hizo la década pasada”.

Abundó que a partir de 2021 el objetivo será mantener la inversión existente en el país, ya que la región principal competidora de México en este sector de la industria automotriz estpa ubicada en elsiur de Estados Unidos, donde también se impulsa incrementar empleos, inversiones y “lo esta haciendo muy bien”.

“Yo creo que a lo que nos debemos de preocupar es que no se nos vaya (la inversión), ya si no viene está bien, que no se nos vaya la inversión que ya tenemos”, acotó.

Por su parte, Guillermo Rosales, director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) adelantó que para 2021 “difícilmente cae una probabilidad de expansión de las redes de distribución (en el sector automotriz)”.

“Ese es el panorama y está determinado por las condiciones macroeconómicas”, apuntó.

Dijo que dentro del mercado de México existen 42 marcas presentes de vehículos, donde las principales marcas se encuentran representadas, además que desde 2014 se sabe que existe una demanda interna de vehículos “muy sobrada respecto a la demanda real”, la cual se estimó mediante estudio en un millón 800 mil unidades.

“Lo que estaríamos esperando es que haya inversiones muy concentradas en reposición de maquinaria y equipo, actualización de instalaciones, pero difícilmente cae una probabilidad de expansión de las red de distribución”, aseguró.

Respecto a la venta de vehículos ligeros, Guillermo Rosales estimó que será hasta 2024 cuando el mercado retomará sus niveles prepandemia, en 2019.