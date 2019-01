Sí habrá fracking, asegura la Sener

El presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que su gobierno no utilizará el fracking o fractura hidráulica para la extracción de gas y petróleo, ayer martes la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseveró que la dependencia está analizando una nueva tecnología de esta técnica.

Al participar en el foro Energy México 2019, la funcionaria dijo: "El gas es el tema más importante o más crítico que tenemos o con lo que estamos recibiendo el país".

Detalló que hubo un desbalance muy fuerte porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que producía electricidad con el sistema hidroeléctrico y con combustóleo cambió sus equipos para la generación de energía con gas, que es energía más limpia y cuyo precio en este momento es muy barato a través de la costa este de Estados Unidos.

"Eso nos hizo demandar más gas que no tenemos, y que además con la caída de la producción petrolera también hubo una disminución en la producción del gas asociado", recalcó en el evento efectuado en el Centro Citibanamex de la capital mexicana.

Rocío Nahle aseveró que México tiene reservas de gas que se puede obtener a través del fracking. "Vamos a caminar con él, pero estamos también analizando desde la Secretaría de Energía la nueva tecnología. Todavía es muy cara (la) tecnología nueva que vimos, que no tiene gran impacto ambiental".

Foto: Adrián Vázquez

NUEVA REFINERÍA

Además, a conocer que la licitación para la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas Paraíso, Tabasco, estará a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y será restringida para evitar empresas internacionales con antecedentes de corrupción.

"Vamos a invitar a las empresas especialistas, serias. Y cuando digo serias no es porque no haya empresas que no lo sean así, pero estamos evitando empresas internacionales que tengan antecedentes de corrupción", indicó.

Manifestó que "estamos entrevistando y viendo grandes empresas que han construido infraestructuras de este tamaño".

Por ejemplo, agregó la funcionaria, en la refinería de Tula, Hidalgo, hay una parte de una planta a medio construir.